Уволен министр обороны Китая. Он «пропал» два месяца назад

«Пропавшего» два месяца назад министра обороны Китая Ли Шанфу официально сняли с должности, также он и ранее уволенный с поста главы МИД Цинь Ган лишены членства в китайском Госсовете. По данным Reuters, на должности их выбирал лично Си Цзиньпин. Причины отставки министра не называются. Западные СМИ сообщали, что он может находиться под следствием за коррупцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Китая Ли Шанфу, пропавший из поля зрения общественности несколько месяцев назад, снят с поста и лишен должности члена Государственного совета, сообщило агентство Reuters со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV.

Кроме того, бывший министр иностранных дел КНР Цинь Ган, также переставший появляться на публике летом текущего года, лишен членства в Госсовете. С должности главы МИД его уволили в конце июля.

Решение об увольнении обоих чиновников принял высший законодательный орган Китая — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Причины их отставки неизвестны, а новый глава китайского минобороны на данный момент не назначен.

Как сообщает Reuters, и Ли Шанфу, и Цинь Ган были выбраны на свои должности лично председателем КНР Си Цзиньпином.

Исчезновение Ли Шанфу

В последний раз Ли Шанфу появлялся на публике 29 августа во время выступления с речью на Китайско-африканском форуме мира и безопасности в Пекине. После этого он пропустил собрание по вопросам военного сотрудничества КНР и Вьетнама, которое должно было состояться в начале сентября на границе двух государств. Агентство Reuters тогда сообщало, что встреча была отложена, а Пекин уведомил Ханой о «проблемах со здоровьем» министра обороны.

Западные средства массовой информации со ссылкой на источники сообщали о возможном задержании Ли. По данным Washington Post, его подозревают в коррупции на предыдущем месте работы — до того, как возглавить министерство обороны, он руководил отделом военных закупок. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Ли «был увезен властями для допроса».

27 сентября он не появился на учебной сессии Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая с участием Си Цзиньпина, при этом на аналогичной встрече 30 июня министр присутствовал.

За несколько дней до «исчезновения» главы китайского минобороны атомная подводная лодка КНР потерпела крушение в Желтом море, сообщало издание Daily Mail со ссылкой на секретный отчет разведки Великобритании. По данным СМИ, инцидент произошел 21 августа, подлодка попала в ловушку, установленную Военно-морскими силами Китая для борьбы с субмаринами Соединенных Штатов.

Власти Китая не называли причины исчезновения Ли Шанфу из публичного поля, а также официально не подтверждали крушение подлодки. Связаны ли эти два события — неизвестно.

Увольнение Цинь Гана

Экс-глава МИД Китая Цинь Ган также перестал появляться на публике до своего увольнения: его в последний раз видели 25 июня во время встречи со министром иностранных дел Шри-Ланки.

Его отсутствие привело к переносу визита в Китай главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. Также министр пропустил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, в министерстве объяснили это «проблемами со здоровьем».

По версии Daily Mail, «исчезновение» Цинь Гана было связано с его романом с телеведущей из Гонконга Фу Сяотянь, как предполагает издание, экс-министр может быть отцом ее ребенка.

В свою очередь издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что причиной увольнения министра могла быть внебрачная связь в США — с июля 2021 по декабрь 2022 года он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Вашингтоне.

С должности главы МИД он был снят 25 июля, на посту его сменил Ван И, который уже был министром иностранных дел в 2013-2022 годах.