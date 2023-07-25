Ван И возглавил МИД КНР. Предыдущий министр то ли заболел, то ли нашел любовь в Гонконге

Парламент Китая сообщил о назначении нового главы МИД: пост снова займет Ван И, пребывавший на должности министра иностранных дел два срока подряд с 2013 года. Цинь Ган возглавил дипломатическое ведомство семь месяцев назад, но с конца июня перестал появляться на публике и даже пропустил саммит АСЕАН и ряд важных международных встреч. Что произошло с министром и как это повлияет на политику Китая — в материале «Газеты.Ru».

Парламент Китая официально объявил об отставке «исчезнувшего» месяц назад Цинь Гана с должности главы МИД. Его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Такое решение приняли на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел», — говорится в документе по итогам заседания.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже подписал соответствующий указ.

«Ван И всем хорошо известен»

Директор Института Китая и Современной Азии РАН Кирилл Бабаев считает, что смена главы министерства никак не отразится на международном имидже страны.

«Смена министра не влечет резких поворотов в китайской внешней политике, поскольку в любом случае внешнеполитическую линию в последнее время продолжал курировать Ван И. Я не думаю, что сегодняшнее решение негативно отразится на имидже Китая, потому что Ван И всем хорошо известен — как на Западе, так и в развивающемся мире», — подчеркнул Бабаев.

По мнению эксперта, курс внешней политики КНР останется прежним. Кроме того, кадровая ротация в данном случае — «хороший знак для России», так как Ван И глубоко погружен в тематику отношений Москвы и Пекина и координировал внешнюю политику в течение многих лет.

«Ван И де-факто заменял Цинь Гана в моменты его отсутствия на различных мероприятиях, было совершенно логично, что именно его вернут на эту должность. Сложно сказать, рассматривались ли другие кандидаты, но ясно, что смена министра стала результатом неких чрезвычайных обстоятельств, возможно, связанных со здоровьем министра», — уточнил политолог.

Руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что Ван И имеет большой дипломатический опыт и знаком со многими мировыми лидерами.

«Сильные стороны Ван И — в большом опыте работы, в том, что он очень хорошо знает всю эту сферу, знает многих мировых лидеров, его хорошо знают. Цинь Ган, который до него занимал эту должность, всего несколько месяцев побыл, и так внезапно его заменили. Пока мы вряд ли сможем узнать подробности. Официально говорится, что по состоянию здоровья…» — сказал он в беседе с RT.

Исчезновение министра

Цинь Ган весь июль не появлялся на публике, при этом власти официально не объясняли его отсутствие. Последний раз он предстал перед общественностью 25 июня, когда встречался со своим коллегой из Шри-Ланки.

Из-за «пропажи» дипломата глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли был вынужден перенести свою поездку в Пекин на неопределенный срок.

Цинь Ган не приехал на саммит АСЕАН в Индонезии. Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что министр не смог посетить форум «по состоянию здоровья».

На саммите у главы МИД КНР была запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но вместо него на переговоры приехал Ван И. В Белом доме заявили, что ничего не знают о причинах исчезновения Цинь Гана.

Таблоид Daily Mail сообщал, что причиной отсутствия главы МИД мог быть роман с известной 40-летней телеведущей программы «Беседа с мировыми лидерами» на канале «Феникс» Фу Сяотянь. В марте 2022 года журналистка из Гонконга взяла интервью у дипломата в «кокетливой форме», а в ноябре у нее родился ребенок, отцом которого, по версии СМИ, мог быть китайский дипломат.

Китайский сайт Weibo заблокировал информацию об исчезновении министра, в ответ на поисковый запрос «где Цинь Ган» на платформе выскакивает сообщение «нет результатов».

В 2010–2011 годах Цинь Ган занимал пост посла КНР в Великобритании, а в 2018-м стал вице-министром иностранных дел. С июля 2021-го — чрезвычайный и полномочный посол Китая в США. С 30 декабря 2022-го — глава МИД Китая.

Став министром, Цинь Ган выступал с резкой критикой в адрес Вашингтона после инцидента со сбитым воздушным «шаром-шпионом». В то же время именно он сыграл ключевую роль в процессе восстановления китайско-американских связей. В июне, незадолго до своего исчезновения, он встречался с госсекретарем Соединенных Штатов Блинкеном.