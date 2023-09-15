«Десять негритят»: в Китае исчез второй за три месяца министр

Министр обороны Китая Ли Шанфу, не появлявшийся на публике более двух недель, отстранен от должности, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации США. По данным издания, он может находиться под следствием.
Washington Post уточняет, что «исчезновение» Ли Шанфу объясняется подозрениями в коррупции, связанными с его предыдущей должностью главы отдела военных закупок.
Об этом газете сообщили источники в оборонной промышленности КНР. При этом неназванный китайский чиновник сказал, что увольнение министра неизбежно, но его причиной являются «проблемы со здоровьем».
Газета Wall Street Journal со ссылкой на «человека, близкого к процессу принятия решений в Пекине», написала, что Ли на прошлой неделе «был увезен властями для допроса».
Как исчез министр
Глава минобороны Китая в последний раз был замечен 29 августа, тогда он выступал с программной речью на Китайско-африканском форуме мира и безопасности в Пекине.
7-8 сентября он должен был присутствовать на ежегодном собрании по вопросам военного сотрудничества, организованном Вьетнамом на границе с Китаем, однако встреча была отложена. Как передавало агентство Reuters, Пекин уведомил Ханой, что министр не может посетить мероприятие из-за «проблем со здоровьем».
После этого внимание к «исчезновению» Ли привлек посол США в Японии Рам Эмануэль, сравнивший состав кабинета министров Китая с пьесой Агаты Кристи «И никого не стало» (в основу положен ее же роман «Десять негритят», в котором восемь незнакомцев, оказавшихся на одном острове, начинают исчезать один за другим).
«Сначала пропадает министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропадают командиры ракетных войск, а теперь уже две недели министра обороны Ли Шанфу не видно на публике», — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).
15 сентября Эмануэль также заявил, что Ли пропустил «запланированную встречу с главнокомандующим ВМC Сингапура» Шоном Ватом. По данным минобороны Сингапура, Ват находился с визитом в Китае с 4 по 9 сентября, там он встретился с командующим китайскими ВМС Дун Цзюнь. При этом сингапурская сторона не сообщала о том, что у Вата запланированы переговоры с главой минобороны КНР.
Комментируя продолжительное отсутствие Ли на публике, Эммануэль предположил, что тот «находится под домашним арестом».
Китай молчит
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга 15 сентября не прокомментировала информацию о следствии в отношении министра обороны.
«Мне не известно о ситуации, которую вы упомянули», — цитирует ее Reuters.
При этом в расшифровке брифинга, опубликованной на официальном сайте МИД КНР, соответствующего вопроса нет.
Министерство обороны Китая на данный момент не ответило на запрос журналистов WSJ, а китайское посольство в США отказалось комментировать информацию в беседе с FT.
Другие «пропавшие»
В начале июля текущего года на публике перестал появляться бывший тогда министром иностранных дел Китая Цинь Ган. Из-за его «исчезновения» были отложены поездки в страну главы МИД Британии Джеймса Клеверли и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Кроме того, Цинь пропустил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на форуме АСЕАН. Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что министр не смог посетить форум «по состоянию здоровья».
Британский таблоид Daily Mail в качестве причины отсутствия министра на публике называл его возможный роман с известной 40-летней телеведущей программы «Беседа с мировыми лидерами» на канале «Феникс» Фу Сяотянь.
В конце июля Цинь Ган был снят с должности главы МИД, на его место назначили Ван И, который уже занимал этот пост в 2013-2022 годах. Официальных объяснений увольнения и «пропажи» бывшего министра китайские власти не давали, а один из наиболее популярных сайтов страны Weibo информацию о его исчезновении заблокировал.
Кроме того, летом из поля зрения общественности пропали командующий ракетными силами КНР Ли Юйчао и его заместитель генерал Лю Гуанбинь. Спустя несколько месяцев их отсутствия глава Китая Си Цзиньпин снял их с должностей и назначил чиновников на замену, при этом Пекин не давал никаких разъяснений. По информации FT, увольнение военных может быть связано с антикоррупционными «чистками» в китайских Вооруженных силах.