«Десять негритят»: в Китае исчез второй за три месяца министр

Глава минобороны Китая более двух недель не появляется на публике и пропускает международные встречи. По данным западных СМИ, он отстранен от должности и находится под следствием по подозрению в коррупции. Китай хранит молчание. Однако в этом году подобным образом уже исчезали экс-глава МИД и два командира ракетных войск, все они были уволены.

Министр обороны Китая Ли Шанфу, не появлявшийся на публике более двух недель, отстранен от должности, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации США. По данным издания, он может находиться под следствием.

Washington Post уточняет, что «исчезновение» Ли Шанфу объясняется подозрениями в коррупции, связанными с его предыдущей должностью главы отдела военных закупок.

Об этом газете сообщили источники в оборонной промышленности КНР. При этом неназванный китайский чиновник сказал, что увольнение министра неизбежно, но его причиной являются «проблемы со здоровьем».

Газета Wall Street Journal со ссылкой на «человека, близкого к процессу принятия решений в Пекине», написала, что Ли на прошлой неделе «был увезен властями для допроса».

Как исчез министр

Глава минобороны Китая в последний раз был замечен 29 августа, тогда он выступал с программной речью на Китайско-африканском форуме мира и безопасности в Пекине.

7-8 сентября он должен был присутствовать на ежегодном собрании по вопросам военного сотрудничества, организованном Вьетнамом на границе с Китаем, однако встреча была отложена. Как передавало агентство Reuters, Пекин уведомил Ханой, что министр не может посетить мероприятие из-за «проблем со здоровьем».

После этого внимание к «исчезновению» Ли привлек посол США в Японии Рам Эмануэль, сравнивший состав кабинета министров Китая с пьесой Агаты Кристи «И никого не стало» (в основу положен ее же роман «Десять негритят», в котором восемь незнакомцев, оказавшихся на одном острове, начинают исчезать один за другим).

«Сначала пропадает министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропадают командиры ракетных войск, а теперь уже две недели министра обороны Ли Шанфу не видно на публике», — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

15 сентября Эмануэль также заявил, что Ли пропустил «запланированную встречу с главнокомандующим ВМC Сингапура» Шоном Ватом. По данным минобороны Сингапура, Ват находился с визитом в Китае с 4 по 9 сентября, там он встретился с командующим китайскими ВМС Дун Цзюнь. При этом сингапурская сторона не сообщала о том, что у Вата запланированы переговоры с главой минобороны КНР.

Комментируя продолжительное отсутствие Ли на публике, Эммануэль предположил, что тот «находится под домашним арестом».

Китай молчит

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе брифинга 15 сентября не прокомментировала информацию о следствии в отношении министра обороны.

«Мне не известно о ситуации, которую вы упомянули», — цитирует ее Reuters.

При этом в расшифровке брифинга, опубликованной на официальном сайте МИД КНР, соответствующего вопроса нет.

Министерство обороны Китая на данный момент не ответило на запрос журналистов WSJ, а китайское посольство в США отказалось комментировать информацию в беседе с FT.

Другие «пропавшие»

В начале июля текущего года на публике перестал появляться бывший тогда министром иностранных дел Китая Цинь Ган. Из-за его «исчезновения» были отложены поездки в страну главы МИД Британии Джеймса Клеверли и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Кроме того, Цинь пропустил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на форуме АСЕАН. Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что министр не смог посетить форум «по состоянию здоровья».

Британский таблоид Daily Mail в качестве причины отсутствия министра на публике называл его возможный роман с известной 40-летней телеведущей программы «Беседа с мировыми лидерами» на канале «Феникс» Фу Сяотянь.

В конце июля Цинь Ган был снят с должности главы МИД, на его место назначили Ван И, который уже занимал этот пост в 2013-2022 годах. Официальных объяснений увольнения и «пропажи» бывшего министра китайские власти не давали, а один из наиболее популярных сайтов страны Weibo информацию о его исчезновении заблокировал.

Кроме того, летом из поля зрения общественности пропали командующий ракетными силами КНР Ли Юйчао и его заместитель генерал Лю Гуанбинь. Спустя несколько месяцев их отсутствия глава Китая Си Цзиньпин снял их с должностей и назначил чиновников на замену, при этом Пекин не давал никаких разъяснений. По информации FT, увольнение военных может быть связано с антикоррупционными «чистками» в китайских Вооруженных силах.