Израиль недоволен позицией России по ситуации с ХАМАС

Израиль выразил недовольство позицией России по конфликту страны с радикальной группировкой ХАМАС. В МИД страны призвали Москву к более «сбалансированной позиции». В Кремле в ответ заявили, что Тель-Авив и Москва ведут постоянный и интенсивный диалог, и Россия занимает позицию, осуждающую терроризм. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Недовольство Израиля

В министерстве иностранных дел Израиля недовольны позицией России в конфликте страны с радикальной палестинской группировкой «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), написала газета The Times of Israel.

В издании сослались на непредставленного израильского дипломата, который встречался с делегацией из России. На встрече он заявил о недовольстве позицией Москвы. В том числе представитель еврейского внешнеполитического ведомства выразил «недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия» в конфликте, и выразил надежду, что Москва займет «более сбалансированную» позицию.

Как пишет газета, эти переговоры прошли на этой неделе. Российскую делегацию возглавлял российский чрезвычайный посол в Израиле Анатолий Викторов.

Ответ Москвы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на претензии израильской стороны. По его словам, Тель-Авив и Москва ведут постоянный и интенсивный диалог, Россия занимает позицию, осуждающую терроризм.

«Мы ведем достаточно регулярный и интенсивный диалог с израильской стороной. <...> Мы осуждаем все проявления терроризма», — отметил представитель Кремля.

Также он назвал позицию российской стороны последовательной. Песков добавил, что необходимо как можно скорее обеспечить прекращение вооруженных столкновений и найти приемлемое решение проблемы. Фундамент для выхода из ситуации, по его словам, должен строиться на «обеспечении независимого государства для палестинцев».

Путин 11 октября на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что ключ к решению конфликта лежит в создании суверенного государства Палестина. По его словам, Израиль официально как государство существует, а Палестина — нет.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал он, отметив, что в решении говорилось о создании двух независимых государств.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю с территории сектора Газа. Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяли сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники. В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ обстреливать сектор Газа.

Вскоре ЦАХАЛ объявил о наземной операции по вторжению в сектор Газа для полного уничтожения радикальной организации. С проведением операции медлят, называя разные причины. 24 октября глава генштаба израильских войск Герци Халеви заявил о готовности ЦАХАЛ к наземному вторжению. По его словам, сейчас ожидается решение на политическом уровне о форме и времени военной операции.

В конфликте с 7 октября участвуют не только ХАМАС и Израиль. Радикалов поддержали в ливанской военизированной группировке «Хезболла» и те тоже наносят удары по Израилю. Тель-Авив отвечает огнем. Заместитель главы «Хезболла» шейх Наим Кассем 22 октября предостерег Израиль от начала наземной операции в секторе Газа. В таком случае группировка грозит открыть второй фронт на севере. Эти действия поддерживает Иран.

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат на прошлой неделе предупредил, что, если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере в войне Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС (воюют на юге), то ЦАХАЛ нанесет ответный удар по этим фронтам, а также «доберется до головы змеи, которой является Иран».