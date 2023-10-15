«Активная оборона». Путин описал действия российских войск в ходе СВО

ВСУ готовятся наступать
Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Украина и готовится наступать на некоторых участка фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — сказал Путин в ответ на просьбу Зарубина рассказать о ситуации в зоне СВО и прокомментировать заявления Киева о том, что контрнаступление ВСУ «буксует».
Как отметил российский лидер в разговоре с Зарубиным, ВС РФ знают о планах ВСУ и «соответствующим образом реагируют». Кроме того, российские военные уверенно обороняются и занимают выгодные позиции.
По словам Путина, в настоящее время на всем протяжении линии соприкосновения происходит «активная оборона». На Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях российские войска улучшают свое положение.
Проваленное контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский в первую неделю октября заявил, что у ВСУ есть усталость, однако контрнаступление продолжится. Украинский лидер выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США в «эти очень трудные времена». Тогда же он сообщил о нехватке оружия и средств противовоздушной обороны у армии.
Накануне бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) назвал две главные стратегические ошибки ВСУ на поле боя, которые «загнали ситуацию в тупик». Первой ошибкой он назвал концентрацию войск и техники армии страны в боях за Бахмут (Артемовск), второй — отсутствие крупных оборонительных сооружений на всех участках поля боя.
Индийская газета The Statesman написала 14 октября, что планы Украины по раннему завершению конфликта с Россией провалились, и перед Киевом теперь стоит вопрос выживания. Как отметил автор материала, контрнаступление ВСУ при использовании «передового вооружения от 45 стран, включая немецкие танки Leopard», в последнее время ослабевает и не помогает вернуть территории обратно.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на этой неделе выразил мнение, согласно которому формально контрнаступление украинской армии в зоне боевых действий можно считать законченным.
Россия и Китай
В том же интервью Зарубину глава государства призвал не сравнивать спецоперацию России на Украине и конфликт в Израиле. Ситуация на Ближнем Востоке слишком масштабна, по его словам.
Зарубин попросил Путина прокомментировать недавно опубликованную конгрессом США рекомендацию готовиться к одновременному вооруженному противостоянию с Россией и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия. Как подчеркнул президент, ни одному человеку, который находится в здравом уме, не должны приходить в голову мысли о возможности начала войны между ядерными державами.
По мнению Путина, Вашингтон пытается вынудить своих союзников ухудшить отношения с Москвой и Пекином, однако многие европейские страны не хотят лишаться сотрудничества с КНР.
Как подчеркнул российский лидер, Россия и Китай не создают военно-политический союз в духе «холодной войны», в отличие от стран Запада.
Также Путин дал интервью Центральному телевидению Китая (CCTV), в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, смотрящем в будущее. По мнению российского президента, Китай никому ничего не навязывает, в отличие от стран Запада, у которых богатое колониальное наследие.