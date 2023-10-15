«Активная оборона». Путин описал действия российских войск в ходе СВО

Президент России назвал контрнаступление ВСУ полностью проваленным. При этом, по словам Путина, Киев продолжает готовить операции по наступлению на некоторых других участках фронта. ВС РФ, как отметил президент, при этом уверенно обороняются и занимают выгодные позиции. Также Путин призвал не сравнивать конфликт Израиля и ХАМАС с СВО — ситуация на Ближнем Востоке слишком масштабна. Глава государства также завил, что США пытаются вынудить своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ готовятся наступать

Контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Украина и готовится наступать на некоторых участка фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — сказал Путин в ответ на просьбу Зарубина рассказать о ситуации в зоне СВО и прокомментировать заявления Киева о том, что контрнаступление ВСУ «буксует».

Как отметил российский лидер в разговоре с Зарубиным, ВС РФ знают о планах ВСУ и «соответствующим образом реагируют». Кроме того, российские военные уверенно обороняются и занимают выгодные позиции.

По словам Путина, в настоящее время на всем протяжении линии соприкосновения происходит «активная оборона». На Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях российские войска улучшают свое положение.

Проваленное контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский в первую неделю октября заявил, что у ВСУ есть усталость, однако контрнаступление продолжится. Украинский лидер выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США в «эти очень трудные времена». Тогда же он сообщил о нехватке оружия и средств противовоздушной обороны у армии.

Накануне бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) назвал две главные стратегические ошибки ВСУ на поле боя, которые «загнали ситуацию в тупик». Первой ошибкой он назвал концентрацию войск и техники армии страны в боях за Бахмут (Артемовск), второй — отсутствие крупных оборонительных сооружений на всех участках поля боя.

Индийская газета The Statesman написала 14 октября, что планы Украины по раннему завершению конфликта с Россией провалились, и перед Киевом теперь стоит вопрос выживания. Как отметил автор материала, контрнаступление ВСУ при использовании «передового вооружения от 45 стран, включая немецкие танки Leopard», в последнее время ослабевает и не помогает вернуть территории обратно.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на этой неделе выразил мнение, согласно которому формально контрнаступление украинской армии в зоне боевых действий можно считать законченным.

Россия и Китай

В том же интервью Зарубину глава государства призвал не сравнивать спецоперацию России на Украине и конфликт в Израиле. Ситуация на Ближнем Востоке слишком масштабна, по его словам.

Зарубин попросил Путина прокомментировать недавно опубликованную конгрессом США рекомендацию готовиться к одновременному вооруженному противостоянию с Россией и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия. Как подчеркнул президент, ни одному человеку, который находится в здравом уме, не должны приходить в голову мысли о возможности начала войны между ядерными державами.

По мнению Путина, Вашингтон пытается вынудить своих союзников ухудшить отношения с Москвой и Пекином, однако многие европейские страны не хотят лишаться сотрудничества с КНР.

Как подчеркнул российский лидер, Россия и Китай не создают военно-политический союз в духе «холодной войны», в отличие от стран Запада.

Также Путин дал интервью Центральному телевидению Китая (CCTV), в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, смотрящем в будущее. По мнению российского президента, Китай никому ничего не навязывает, в отличие от стран Запада, у которых богатое колониальное наследие.