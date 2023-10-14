«Это вопрос выживания». Почему Украина не сможет скопировать стратегию Израиля

Украинские военнослужащие во время учений в Черниговской области, Украина, 13 октября 2023 года

Перед Киевом стоит вопрос выживания после неудач на фронте, написала индийская газета The Statesman. Зеленский ранее заявил, что Украине необходимо перейти в режим жизни в условиях постоянной войны, по примеру Израиля. Но, как написали в издании, в отличие от Тель-Авива Киев не производит оружие и полагается только на западных союзников. Те же в последнее время начали сокращать свою поддержку Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Жить в условиях войны

Планы Украины по раннему завершению конфликта с Россией провалились, и перед Киевом теперь стоит вопрос выживания, пишет индийская газета The Statesman.

В издании привели недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского, который он призвал украинцев научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль.

«Выполнить это требование может быть сложно, поскольку в отличие от Израиля, который производит основную часть своего вооружения, Украина почти полностью зависит от щедрости Запада, которая сейчас находится в зоне неопределенности», — сказано в публикации.

Как отмечает автор материала, контрнаступление ВСУ при использовании «передового вооружения от 45 стран, включая немецкие танки Leopard» в последнее время ослабевает и не помогает вернуть территории.

Позиция союзников

Евросоюзу (ЕС), пишут в Statesman, невыгоден затяжной конфликт, но для проведения переговоров с Москвой на условиях ЕС Киеву нужно добиться успехов в своем наступлении. В газете назвали ситуацию тупиковой: Украина все больше лишается поддержки союзников из числа стран Запада из-за их усталости от конфликта и экономических причин.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства страны на 45 дней. В документе прописано только финансирование кабинета министров и финансовая поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Деньги на помощь Украине на ближайшие полтора месяца в него не включены.

Как пишет индийское издание, от поддержи Киева отказываются в Польше. Словакия же открыто выступила в пользу России, а другие «страны НАТО, ранее ярые сторонники Украины, подсчитывают издержки отказа от импорта дешевого российского газа».

Снижение помощи отметили и в Киеве. Накануне советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за скорости поставок западного оружия. По его словам, осенью 2022 года Киев вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. Но этот процесс идет медленно: отрабатывалась логистика, происходило множество согласований.

Потери ВСУ

Армия Украины с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу представлял данные, согласно которым только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.

По данным The Statesman, с начала спецоперации России Украина потеряла 7 млн своих граждан (около 20% своего населения). Люди уехали в более безопасные страны.

«Прекрасная страна до войны, Украина теперь представляет собой кладбище разбомбленных зданий», — говорится в материале.

По данным британского журнала The Spectator, ВС РФ перешли в наступление по всей линии фронта, в планах Москвы прорвать оборону Украины на всех направлениях до начала зимы. Как пишет издание, пока российские войска продвинулись к юго-западу и северо-западу от Авдеевки.

Директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру» отметил, что украинское наступление выдохлось. В зоне СВО, по его мнению, происходит перелом: прежде 80% боевых задач решали с помощью активной обороны, сейчас около 50% инициативы по наступлению принадлежит ВС РФ.

«У нас появилась возможность попытаться продвинуться вперед и выйти на более выгодные позиции», — сказал он.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление можно считать формально законченным. Это связано с тем, что уже несколько дней российские войска перешли к активным действиям по всей линии соприкосновения. Российский дипломат также утверждает, что у Киева есть проблемы с пополнением личного состава и в республике «буксует мобилизационная кампания».