План «Ковер» в Москве и повреждение домов в Курске: дроны атаковали четыре региона РФ

В ночь на 25 сентября беспилотники атаковали Крым, Тульскую, Брянскую и Курскую области. О новых атаках сообщили Минобороны РФ и региональные власти. В московских аэропортах объявляли план «Ковер» и ограничивали прилет и вылет самолетов. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Какие регионы были атакованы

Минобороны РФ сообщило о попытках Вооруженных сил Украины атаковать объекты на российской территории. По данным ведомства, четыре беспилотника были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом. Кроме того, два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, столько же перехватили над Курской.

В центральном районе Курска повреждены несколько частных домов и крыша административного здания, выбило стекла в многоквартирном доме, заявил губернатор региона Роман Старовойт. Также повреждено остекление частного дома. По словам главы области, пострадавших нет. До этого он проинформировал о работе ПВО в 20.42 мск 24 сентября.

В Брянской области атака беспилотников обошлась без последствий, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что дроны самолетного типа были сбиты над Суражским районом региона.

Официальной информации о последствиях ударов по Крыму нет. В 23.45 мск 24 сентября Telegram-канал «ЧП / Крым» сообщал об отражении атак «6-10 дронов с Херсонского направления». Официального подтверждения властей не поступало.

Около полуночи председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на местные каналы написал о взрывах и работе систем противовоздушной обороны над Севастополем. По данным «Чп / Севастополь», на подлете к городу могли быть сбиты дроны, запущенные из Одесской области Украины.

Работа ПВО в Тульской области

В 23.33 мск 24 сентября Baza со ссылкой на местных жителей сообщила о взрывах и работе ПВО в Тульской области. Позднее Shot опубликовал видео из поселка Бородинский, на котором слышны звуки взрывов.

Тульское Министерство региональной безопасности подтвердило, что в регионе сработала система ПВО, отражена атака беспилотников. Количество дронов не уточняется.

«Реагирование экстренных служб организовано. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

План «Ковер» в Москве

Как сообщил Mash, в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковском и Остафьево был введен план «Ковер» — его объявляют при обнаружении в небе объектов, которые могут помешать движению самолетов. Задержки также зафиксированы в Шереметьево.

Всего, по информации канала, отложены 13 рейсов, семь — отменены. Ограничения на прилеты и вылеты были сняты в течение нескольких часов.