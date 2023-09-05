«Летели на Москву». В Истринском районе, Калужской и Тверской областях сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 5 сентября Киев попытался в очередной раз атаковать Москву с помощью дронов. Беспилотные летательные аппараты уничтожили в Калужской области и в Истринском районе. Из-за произошедшего в аэропортах Москвы задержали 50 рейсов и отменили шесть. Подробнее об атаках и ПВО, которую строят в Москве, читайте в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 5 сентября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — отметил мэр.

Министерство обороны России в своем Telegram-канале подтвердило эту информацию. В ведомстве добавили, что беспилотники были самолетного типа.

По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра дрон был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. Она также отметила, что обломки БПЛА отправили на экспертизу.

По данным Telegram-канала Mash, в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на гараж в СНТ «Высоковольтник», там хранились газовые баллоны. Они сдетонировали, из-за чего постройка загорелась и частично разрушилась. Во время происшествия рядом не было людей, поэтому никто не пострадал.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сбили дрон на территории Медынского района в 02:57.

«Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — добавил Шапша.

Кроме этого, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был также замечен над территорией Тверской области. Его перехватили и уничтожили, сообщает Минобороны. По данным kp.ru, беспилотник был сбит в районе Завидово. Он летел в сторону Москвы.

Telegram-канал Baza сообщает, что дрон пытался атаковать территорию «Редкинского опытного завода». После перехвата беспилотник-камикадзе упал на территории предприятия, которое сейчас арендует инженерно-смазочная компания. БПЛА взорвался рядом со складом легковоспламеняющихся жидкостей.

В результате взрыва выбило окна расположенного вблизи здания. Также была повреждена пустая цистерна. Пострадавших нет.

На месте взрыва обнаружили фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа беспилотника.

Из-за дронов задержали или отменили 56 рейсов

План «Ковер», который объявляется в случае появления неопознанных летательных объектов, был объявлен в столичном аэропорту Внуково, сообщает Mash. В Домодедово и Шереметьево задержали рейсы.

По данным kp.ru, в этих трех аэропортах задержали 50 рейсов, а отменили шесть.

5 сентября с 07:30 столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. По данным ведомства, во время ограничений на вылет и посадку самолетов из аэропортов Внуково и Шереметьево на запасные аэродромы ушло пять воздушных суден. Пассажиры были доставлены в аэропорты назначения.

В Москве строят системы ПВО

Министерство обороны РФ и Правительство Москвы принимают меры для защиты столицы от беспилотников и террористических актов. В том числе сейчас строят новые средства ПВО, сообщил Собянин ТАСС. По словам мэра, система возводится за считанные недели.

«Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — добавил Собянин.

Киев обещает увеличение числа атак

Атаки дронов на Москву и регионы начались в 2022 году. Украина официально не подтверждала своей причастности, однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в разговоре с Reuters заявил, что число атак беспилотников будет только расти.

«Наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти... Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации», — заявил советник.

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что власти США считают главной целью атак беспилотников на российскую территорию «укрепление морального духа населения и войск Украины». По данным издания, растущее число ударов показывает украинцам, что Киев «все еще может нанести ответный удар», особенно в связи с плохо идущим контрнаступлением.

1 сентября в Люберецком районе Подмосковья заметили беспилотник. Средства ПВО оперативно уничтожили его.

В августе Киев восемь раз пытался атаковать Москву, все попытки были пресечены.