В Сочи взорвалась цистерна с дизелем. По ней мог ударить беспилотник

В Сочи недалеко от аэропорта загорелся резервуар с топливом, местные жители слышали звуки взрыва. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара составила 96 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал. Точные причины возникновения пожара выясняются, однако есть версия, что это произошло из-за атаки дрона. Что известно о крупном пожаре — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что рано утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом.

«Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что для устранения возгорания привлекли 60 человек и 15 единиц техники. Специалисты сумели нейтрализовать угрозу распространения огня. Причины произошедшего устанавливаются.

Момент взрыва попал на видео, его опубликовали в соцсетях местные СМИ.

Экстренная служба 112 в разговоре с РИА Новости сообщила, что пожар возник в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. По их словам, на место происшествия прибыли городские службы, полиция и газовая служба. Местный аэропорт не стал останавливать работу и функционирует в штатном режиме.

В городской мэрии рассказали, что на месте происшествия не проводилась эвакуация людей, передает РИА Новости. При этом очевидица Екатерина рассказала «Газете.Ru», что эвакуация была. Сильный взрыв разбудил ее в 05:05 по местному времени.

«Смотрю в окно, а там все красно. Подошла к окну, там уже пламя и сильный дым. Пожарные быстро приехали, насчет пострадавших не знаю. Нас эвакуировали», — добавила местная жительница.

По словам девушки, к ней в квартиру, как и к соседям, постучался человек в форме и попросил выйти. Люди выбегали в том, в чем были: в ночнушках и халатах. Местные жители испугались, так как пожар возник совсем рядом с их домом. Около 07:00 им разрешили вернуться в квартиры.

Еще один очевидец подтвердил, что взрыв произошел около 05:05 — 05:10, сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

«Был слышен сильный хлопок, настолько, что в центральной части Адлера засигналили машины... Языки пламени на 50 метров поднимаются в воздух, дым заволок всю центральную часть Адлера», — добавил молодой человек.

По словам местного жителя, рядом с загоревшимся резервуаром находятся и другие цистерны.

Причиной мог быть беспилотник

По данным Telegram-канала Shot, пожар мог спровоцировать удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Telegram-канал Baza также утверждает, что дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Официально эта версия пока не подтверждена.

Shot сообщил о возгорании резервуара с 1,2 тыс. тоннами керосина. Пожарные воспользовались пеной для тушения огня. Им удалось ликвидировать возгорание в 07:42. Сотрудники следственного комитета и спецслужб разбираются в ситуации.

Атаки дронов на российские регионы

Поздно вечером 19 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских БПЛА в регионе.

«Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем», — добавил Клычков.

Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что 19 сентября около 21:00 ВСУ попытались осуществить атаку с помощью двух дронов самолетного типа. Они были уничтожены над Белгородской и Орловской областями.

В 22:30 украинская сторона снова попыталась ударить по объектам в Орловской области, российские системы ПВО предотвратили атаку. В 23:45 над Белгородской областью уничтожили очередной украинский беспилотник.

Ночью и украинская сторона сообщила об атаках беспилотников. 20 сентября дроны-камикадзе поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Как сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин, на заводе произошел пожар. Работу предприятия пришлось временно прекратить. По предварительным данным, никто не пострадал.