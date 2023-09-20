В Сочи взорвалась цистерна с дизелем. По ней мог ударить беспилотник

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что рано утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом.
«Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Кондратьев.
Губернатор добавил, что для устранения возгорания привлекли 60 человек и 15 единиц техники. Специалисты сумели нейтрализовать угрозу распространения огня. Причины произошедшего устанавливаются.
Момент взрыва попал на видео, его опубликовали в соцсетях местные СМИ.
Экстренная служба 112 в разговоре с РИА Новости сообщила, что пожар возник в районе аэропорта и нефтебазы, на улице Авиационной. По их словам, на место происшествия прибыли городские службы, полиция и газовая служба. Местный аэропорт не стал останавливать работу и функционирует в штатном режиме.
В городской мэрии рассказали, что на месте происшествия не проводилась эвакуация людей, передает РИА Новости. При этом очевидица Екатерина рассказала «Газете.Ru», что эвакуация была. Сильный взрыв разбудил ее в 05:05 по местному времени.
«Смотрю в окно, а там все красно. Подошла к окну, там уже пламя и сильный дым. Пожарные быстро приехали, насчет пострадавших не знаю. Нас эвакуировали», — добавила местная жительница.
По словам девушки, к ней в квартиру, как и к соседям, постучался человек в форме и попросил выйти. Люди выбегали в том, в чем были: в ночнушках и халатах. Местные жители испугались, так как пожар возник совсем рядом с их домом. Около 07:00 им разрешили вернуться в квартиры.
Еще один очевидец подтвердил, что взрыв произошел около 05:05 — 05:10, сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
«Был слышен сильный хлопок, настолько, что в центральной части Адлера засигналили машины... Языки пламени на 50 метров поднимаются в воздух, дым заволок всю центральную часть Адлера», — добавил молодой человек.
По словам местного жителя, рядом с загоревшимся резервуаром находятся и другие цистерны.
Причиной мог быть беспилотник
По данным Telegram-канала Shot, пожар мог спровоцировать удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Telegram-канал Baza также утверждает, что дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Официально эта версия пока не подтверждена.
Shot сообщил о возгорании резервуара с 1,2 тыс. тоннами керосина. Пожарные воспользовались пеной для тушения огня. Им удалось ликвидировать возгорание в 07:42. Сотрудники следственного комитета и спецслужб разбираются в ситуации.
Атаки дронов на российские регионы
Поздно вечером 19 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских БПЛА в регионе.
«Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем», — добавил Клычков.
Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило, что 19 сентября около 21:00 ВСУ попытались осуществить атаку с помощью двух дронов самолетного типа. Они были уничтожены над Белгородской и Орловской областями.
В 22:30 украинская сторона снова попыталась ударить по объектам в Орловской области, российские системы ПВО предотвратили атаку. В 23:45 над Белгородской областью уничтожили очередной украинский беспилотник.
Ночью и украинская сторона сообщила об атаках беспилотников. 20 сентября дроны-камикадзе поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Как сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин, на заводе произошел пожар. Работу предприятия пришлось временно прекратить. По предварительным данным, никто не пострадал.