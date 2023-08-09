В Купянском районе объявили эвакуацию. С начала месяца ВС РФ наступают на этом направлении

Жителям Купянского района Харьковской области предложили принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на и.о. начальника Купянской районной администрации Андрея Канашевича. Глава Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения может быть проведена в 53 населенных пунктах района.

Жителей Купянского района призвали эвакуироваться в связи с боевыми действиями вблизи от этой территории. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на и.о. начальника Купянской райадминистрации Харьковской области Украины Андрея Канашевича.

Чиновник призвал жителей принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории.

Вместе с тем, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что эвакуация жителей будет обязательной и затронет 53 населенных пункта. Также власти объявили принудительную эвакуацию детей.

«Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. <…> Подчеркну, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам»,

— написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Ситуация под Купянском

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вынуждены держать оборону от наступательных действий ВС РФ. По его словам, о переходе ВСУ в наступление не этом участке фронта не может быть речи: российская армия сформировала наступательную группировку для прорыва.

«Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки»,

— заявил он.

Накануне Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего «в специальном формате». С докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.

«Разбирали текущую ситуацию на передовой – по основным направлениям наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем в ближайшее время», — сообщил он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

О формировании наступательной группировки на Купянском направлении также заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, «оперативная ситуация сложная, но контролируемая».

С начала месяца Минобороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе.

7 августа Минобороны сообщило о продолжении наступления на этом направлении: за предшествующие трое суток российские войска продвинулись на 11 км по фронту и более чем на 3 км вглубь обороны противника.

5 августа российские военные на Купянском направлении заняли населенный пункт Новоселовское (на границе ЛНР и Харьковской области). Бои за него шли последние несколько месяцев.