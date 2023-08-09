В Купянском районе объявили эвакуацию. С начала месяца ВС РФ наступают на этом направлении

Жителей Купянского района призвали эвакуироваться в связи с боевыми действиями вблизи от этой территории. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на и.о. начальника Купянской райадминистрации Харьковской области Украины Андрея Канашевича.
Чиновник призвал жителей принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории.
Вместе с тем, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что эвакуация жителей будет обязательной и затронет 53 населенных пункта. Также власти объявили принудительную эвакуацию детей.
«Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. <…> Подчеркну, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам»,
— написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Ситуация под Купянском
Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вынуждены держать оборону от наступательных действий ВС РФ. По его словам, о переходе ВСУ в наступление не этом участке фронта не может быть речи: российская армия сформировала наступательную группировку для прорыва.
«Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки»,
— заявил он.
Накануне Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего «в специальном формате». С докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.
«Разбирали текущую ситуацию на передовой – по основным направлениям наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем в ближайшее время», — сообщил он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.
О формировании наступательной группировки на Купянском направлении также заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, «оперативная ситуация сложная, но контролируемая».
С начала месяца Минобороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе.
7 августа Минобороны сообщило о продолжении наступления на этом направлении: за предшествующие трое суток российские войска продвинулись на 11 км по фронту и более чем на 3 км вглубь обороны противника.
5 августа российские военные на Купянском направлении заняли населенный пункт Новоселовское (на границе ЛНР и Харьковской области). Бои за него шли последние несколько месяцев.