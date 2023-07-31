Переданные Турцией «азовцы» вернутся на передовую. В Киеве назвали возможные сроки

Вернувшиеся на Украину экс-командиры нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) будут снова участвовать в боевых действиях, заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он добавил, что это может произойти «очень скоро — в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца». Ранее сами «азовцы» сообщали, что собираются вернуться на фронт, и пообещали «проявить себя в бою». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вернувшиеся из Турции командиры нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) вновь будут участвовать в боевых действиях в составе Нацгвардии Украины, утверждает ее командующий Александр Пивненко.

По его словам, никакого запрета на участие переданных Турцией командиров «Азова» в боевых действиях нет.

«Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те нет, не существует. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — сообщил Пивненко в интервью изданию «Украинская правда».

Он добавил, что это может произойти «очень скоро — в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца».

Когда «азовцы» вернулись на Украину

О том, что экс-командир «Азова» Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, бывший глава 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский и еще несколько «азовцев» вернулись на родину, сообщил 8 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Во Львове в тот же день состоялся митинг, на котором Прокопенко выступил перед собравшимися жителями города. Тогда он заявил, что «азовцы» вернулись, чтобы продолжать борьбу: в скором времени они собираются вернуться на фронт и обещают «проявить себя в бою».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва расценивает возвращение из Турции командиров «Азова» как нарушение условий договоренностей.

По его словам, соглашение нарушили две страны — и Украина, и Турция, тогда как российские власти даже не были проинформированы о передаче военнослужащих. Представитель Кремля также отметил, что Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что они не будут направлены против Москвы. Он охарактеризовал российско-турецкие отношения как тесные и взаимовыгодные, но констатировал, что по определенным вопросам имеются разногласия.

9 июля ситуацию с возвращением экс-командиров «Азова» на Украину обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Как сообщили на Смоленской площади, стороны подтвердили необходимость «сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой».

Как «азовцев» поменяли на Медведчука

Напомним, в конце апреля 2022 года президент России Владимир Путин назвал штурм «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразным и приказал блокировать предприятие. Зеленский в свою очередь заявил, что украинские военные имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь», санкцию на сдачу в плен они получили от командования ВСУ.

20 мая все находящиеся на «Азовстали» сдались — всего 2439 человек.

В сентябре попавших в российский плен Прокопенко, Паламара и Волынского обменяли на бойцов ВС РФ и украинского политика Виктора Медведчука, но, по условиям двустороннего договора, не вернули на Украину, а оставили на время в Турции, где происходил обмен. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Киев тогда передал 56 человек, а получил 215. Президент Турции Реджеп Эрдоган называл этот обмен «важным шагом к миру».