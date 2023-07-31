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Армия

Военная операция на Украине. День 523-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 523-й день

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Ударный вертолет Ка-52

Ударный вертолет Ка-52

Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские военные за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР. В Куйбышевском районе Донецка погиб мужчина. Российские войска поразили стартовую площадку беспилотников ВСУ на донецком направлении. Идут испытания «Сапфира» — комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:05

В зоне СВО успешно прошли испытания комплекса радиоэлектронной борьбы «Сапфир», разработанного для противодействия беспилотникам. Об этом сообщает ТАСС. Комплекс использовали для прикрытия частей, которые возводили инженерные сооружения. «Сапфир» может обнаруживать цели на дальностях до 30 км, противодействовать — за 5 км и ближе. При обнаружении цели «Сапфир» классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности, подает сигнал тревоги и воздействует на его электронные системы. Комплекс также способен подавлять наземные станции управления дроном.

08:51

Мужчина 1992 года рождения погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:47

Минувшей ночью взрывы звучали в Харькове, сообщило агентство РБК-Украина. Мэр города Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что повреждены были «нежилые помещения».

08:40

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Донецкой Народной Республики за шпионаж в пользу Украины. В ФСБ считают, что подозреваемый по заданию СБУ собирал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Кроме того, спецслужбы вынесли официальные предостережения о недопустимости противоправных действий еще четырем жителям региона.

08:20

Вооруженные силы Украины за час пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 15 снарядов. Об этом сообщили в республике.

08:07

ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:01

Артиллерия группировки войск «Юг» ВС РФ поразила склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора в ДНР. Экипажи вертолетов армейской авиации уничтожили танк и два бронетранспортера (один из которых американского производства М113) в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 523-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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