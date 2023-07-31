Военная операция на Украине. День 523-й

09:05

В зоне СВО успешно прошли испытания комплекса радиоэлектронной борьбы «Сапфир», разработанного для противодействия беспилотникам. Об этом сообщает ТАСС. Комплекс использовали для прикрытия частей, которые возводили инженерные сооружения. «Сапфир» может обнаруживать цели на дальностях до 30 км, противодействовать — за 5 км и ближе. При обнаружении цели «Сапфир» классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности, подает сигнал тревоги и воздействует на его электронные системы. Комплекс также способен подавлять наземные станции управления дроном.