«Снесла балконы на трех этажах и ушла под землю». В Белгороде обнаружили вторую авиабомбу

После взрыва в Белгороде саперы нашли вторую авиабомбу, ее обезвредят на полигоне, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, снаряд удалось достать и вывезти с территории жилого сектора. Бомбу, поиски которой ранее затруднили грунтовые воды, обнаружили возле дома №15 по улице Шаландина, расположенного в 100 м от места взрыва, который произошел 20 апреля. Минобороны РФ объясняло его «нештатным сходом боеприпаса» с Су-34. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После взрыва в Белгороде саперы нашли авиабомбу, ее обезвредят на полигоне. Об этом сообщил в субботу, 22 апреля, глава региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он уточнил, что более 3 тыс. жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют.

Бомбу обнаружили возле дома №15 по улице Шаландина, расположенного в 100 м от места взрыва, произошедшего 20 апреля.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м», — написал губернатор Белгородской области.

По его словам, в пункты временного размещения вывезут жителей некоторых домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина.

Все дома, из которых эвакуируют жильцов, будет охранять полиция. Людей пообещали обеспечить водой и горячим питанием.

Как передает Telegram-канал Mash, белгородские власти вводят режим ЧС регионального уровня, задействованы все экстренные службы.

Telegram-канал 112 в свою очередь отмечает, что в районе, где нашли бомбу, не только эвакуировали жителей ближайших домов, но и перекрыли движение, и отключили водоснабжение.

«Бомба зашла в землю на 7 м, ее аккуратно откопали. Военные вывезут ФАБ-500 на полигон для уничтожения», — говорится в публикации.

Поискам неразорвавшейся авиабомбы ранее помешали грунтовые воды, пишет Baza. По ее данным, второй боеприпас начали искать на улице Шаландина еще накануне.

«Когда раскопали землю, на глубине пошла вода, и сразу обнаружить ФАБ-500 не удалось», — следует из материала.

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Кроме того, как утверждает Telegram-канал, авиабомба при падении с самолета сначала попала в многоэтажный дом.

«Она снесла балконы на трех этажах дома и лишь после этого ушла глубоко под землю», — отмечается в тексте.

Тем временем в региональном ГУ МЧС сообщили, что найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен.

Как позднее проинформировал Гладков, бомбу удалось достать и вывезти с территории жилого сектора. По его словам, людей начинают постепенно возвращать в их квартиры.

Вечером в четверг, 20 апреля, в Белгороде прогремел мощный взрыв. Как передавали местные паблики, на пересечении улиц Ватутина и Губкина к югу от центра города образовалась большая воронка.

На кадрах, сделанных местными жителями, видно, что на месте оживленного перекрестка образовался большой разрыв, обломки земли и дорожного полотна разбросало на десятки метров. Поврежден и супермаркет «Пятерочка», расположенный рядом с перекрестком.

Глубина воронки, по словам очевидцев, достигает 3 м. Белгородские паблики написали, что ударной волной на крышу супермаркета закинуло автомобиль.

В Минобороны РФ сообщили, что взрыв произошел в результате нештатного сброса авиабомбы с самолета. «Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — пояснили в ведомстве.