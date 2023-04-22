«Кремль угрожает всей Германии». Журналистам Bild не понравилась реакция Москвы на слова Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус считает «абсолютно нормальным» проведение Вооруженными силами Украины операций на территории России, если при этом не страдают мирные жители. В МИД РФ попросили его запомнить свое выражение о приемлемости тактики ограниченных ударов ВСУ, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что «немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине». Немецкие журналисты посчитали, что в Кремле «угрожают всей Германии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить свое выражение о приемлемости тактики ограниченных ударов ВСУ по территории РФ.

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение.

В любом случае я напомню. Кстати, Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении СП-1/2 [«Северных потоков»]? Может, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта? Хотелось бы ясности», — написала она в своем Telegram-канале.

Что сказал Писториус

20 апреля министр обороны ФРГ заявил, что считает «абсолютно нормальным» проведение Вооруженными силами Украины операций на территории РФ, если они проводятся с целью отрезать пути снабжения российских войск и при этом не страдают мирные жители.

Писториус, в частности, прокомментировал высказанную ранее позицию о недопустимости боевых действий на территории России.

«Здесь нужно проводить различие. Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», — пояснил он.

Говоря о «красных линиях» в поставках оружия, Писториус указал, что при оказании военной помощи Киеву Запад должен учитывать, «как ведется война». «Если Украина требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать «нет», — подчеркнул министр обороны Германии.

«Кремль угрожает парадом победы в Берлине»

После этих заявлений Писториуса зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, как пишет немецкая газета Bild, «в очередной раз взбесился в Twitter».

«На этот раз его цель Берлин! Кремлевский рупор угрожает всей Германии», — утверждается в материале.

Издание также цитирует твит Медведева: «Министр обороны Германии <...> определенно завидует славе военачальников Третьего рейха.

Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — написал Медведев в своем Twitter-аккаунте.

«Медведев когда-то считался надеждой Запада на либеральные реформы в России, но с этим давно покончено», — говорится в тексте.

«Медведев снова и снова угрожает Германии»

Издание также напоминает, что в марте 2023 года зампред СБ России «открыто говорил о бомбардировках Берлина». «Причина угрожающих жестов: возможный арест [президента РФ] Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом (МУС)», — отмечается в публикации.

Как писал Медведев, «действующий глава ядерного государства прибывает на территорию, скажем, Германии и его арестовывают.

Что это? Объявление войны Российской Федерации».

В этом случае, по его мнению, «все наше оружие, ракеты и прочее полетит в сторону Бундестага, Канцелярии и так далее».

Медведев также назвал «дураком» федерального министра юстиции Марко Бушманна после его слов о том, что «ФРГ выполнит ордер МУС и арестует Путина, если он ступит на немецкую землю».