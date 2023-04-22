«Место упокоения потерянных душ». Как ВМС США потопили корабль с тысячей пленных австралийцев

Исследователи обнаружили в Южно-Китайском море обломки японского судна Montevideo Maru, затопленного ВМС США во время Второй мировой войны с 1 060 пленными на борту. Как указали в министерстве обороны Австралии, обломки не будут перемещены и никаких работ по их подъему с глубины более 4 тыс. м не планируется. Montevideo Maru был затоплен Военно-морскими силами США в июле 1942 года. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой Австралии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Исследователи обнаружили в Южно-Китайском море обломки японского судна Montevideo Maru, затопленного ВМС США во время Второй мировой войны с 1 060 пленными на борту. Об этом в субботу, 22 апреля, рассказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

«Наконец-то место упокоения потерянных душ [и судна] Montevideo Maru было найдено.

Среди 1 060 заключенных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известия [о находке обломков] принесут утешение их близким», — написал Альбанезе в Twitter.

close 100% Церемония, посвященная четвертой годовщине затопления судна Montevideo Maru в Рабауле, 1946 год Australian War Memorial

Уточняется, что обломки судна были обнаружены у северо-западного побережья острова Лусон командой исследователей некоммерческого фонда Silentworld Foundation после 12 дней интенсивных поисков у места гибели Montevideo Maru вблизи берегов Филиппин.

Как указали в министерстве обороны Австралии, обломки не будут перемещены и никаких работ по их подъему с глубины более 4 тыс. м не планируется.

Крупнейшая морская катастрофа Австралии

Montevideo Maru был японским вспомогательным кораблем, который был потоплен Военно-морскими силами США в июле 1942 года. В результате утонули 1 060 человек — как военнопленных, так и гражданских лиц — которых перевозили из Рабаула на Хайнань. 979 из них были гражданами Австралии (850 военнослужащих и 129 гражданских).

Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой Австралии. В память о ее жертвах в стране установлены два воинских мемориала — в Мельбурне и Балларате (штат Виктория).

До войны Montevideo Maru работал как пассажирское и грузовое судно, курсируя в основном между Японией и Бразилией и перевозя японских эмигрантов. Корабль водоизмещением 7 267 тонн был построен на верфи Mitsubishi Zosen Kakoki Kaisha в Нагасаки и спущен на воду в 1926 году.

При длине 130 м и ширине 17 м судно было оснащено двумя шестицилиндровыми дизельными двигателями Mitsubishi-Sulzer 6ST60, развивающими в общей сложности 4600 лошадиных сил и придающими ей скорость 26,9 км/ч.

Этот корабль участвовал во вторжении в Макассар в феврале 1942 года. Он выполнил ряд транспортных миссий, прежде чем был потоплен.

22 июня 1942 года, через несколько недель после захвата Рабаула японцами, многие австралийские военнопленные были отправлены на Montevideo Maru. Корабль следовал без сопровождения к китайскому острову Хайнань, он должен был встретиться с эскортом из двух эсминцев. 30 июня его заметила американская подводная лодка Sturgeon у северного филиппинского побережья.

Не зная, что на судне находятся военнопленные и гражданские лица союзников, Sturgeon выпустил четыре торпеды по Montevideo Maru перед рассветом 1 июля, в результате корабль затонул всего за 11 минут.

«В воде было больше военнопленных, чем членов экипажа. Военнопленные держали куски дерева и использовали куски покрупнее в качестве плотов. Они были группами по 20-30 человек, всего, наверное, человек 100. Они пели песни. Я был особенно впечатлен, когда они начали петь «Auld Lang Syne» («Старое доброе время» — «Газета.Ru») как дань уважения своим погибшим коллегам.

Глядя на это, я узнал, что у австралийцев большое сердце», — рассказал член экипажа затонувшего судна Ёсиаки Ямадзи в октябре 2003 года.

Известно, что из 88 охранников и членов экипажа корабля выжили около 20 человек. На то, чтобы определить точное число погибших, ушло 70 лет.

Так, в 2010 году министр обороны Австралии Алан Гриффин заявлял, что «абсолютно подтвержденного списка нет». Но в 2012-м правительство Японии передало властям Австралии тысячи документов о военнопленных. Среди них был манифест Montevideo Maru, в котором были указаны имена всех австралийцев на борту.