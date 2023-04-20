Огромная воронка, машина на крыше магазина: подробности взрыва в Белгороде

В центре Белгорода вечером 20 апреля прогремел взрыв — на перекрестке двух улиц образовалась воронка диаметром 20 м. Обломками и ударной волной повредило окрестные дома, магазины, автомобили, столбы и деревья. Пострадали две женщины. Минобороны сообщило, что взрыв был вызван внештатным сходом боеприпаса с пролетающего самолета ВКС РФ.

В Белгороде около 22.00 мск прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные паблики и новостные Telegram-каналы, на пересечении улиц Ватутина и Губкина к югу от центра города образовалась большая воронка.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что на месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

На кадрах, сделанных местными жителями, видно, что на месте оживленного перекрестка образовался большой разрыв, обломки земли и дорожного полотна разбросало на десятки метров. Поврежден и супермаркет «Пятерочка», расположенный рядом с перекрестком. Глубина воронки, по словам очевидцев, достигает трех метров.

Белгородские паблики написали, что ударной волной на крышу супермаркета закинуло автомобиль.

Сейчас место происшествия оцеплено. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб просят людей не приближаться к месту взрыва и не пускают даже тех, кому нужно добраться домой.

Пользователи в социальных сетях предполагали, что это был ракетный удар, целью которого являлись расположенная буквально в нескольких десятках метров от воронки находится городская электроподстанция или белгородская ТЭЦ в четырех километрах.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что нынешний взрыв отличается от прилетов по городу, которые они слышали раньше. По их словам, сначала был свист, а через несколько секунд грохот взрыва. Ударной волной повалило столбы и деревья. Один из поврежденных домов обесточен.

Позже появилось видео с камер наружного наблюдения. На них слышен звук, похожий на низкопролетающий реактивный самолет, и спустя 13 секунд виден взрыв на перекрестке.

Около полуночи Минобороны РФ сообщило, что взрыв произошел в результате нештатного сброса авиабомбы с самолета.

«Вечеров 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — заявили в ведомстве.

Мэр города Демидов рассказал, что повреждения получили дома не только на улицах Губкина и Ватутина. «На улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — сообщил он.

Жители одного из пострадавших домов опубликовали видео, где показано, что разрушена часть внешней стены, окно, уничтожена техника и мебель.

Губернатор Гладков позже подтвердил, что в результате инцидента пострадали две женщины. У одной из них диагностировали черепно-мозговую травму и в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую больницу №2. Вторая женщина отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации, всю необходимую медицинская помощь ей оказали на месте.