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Повреждены дома, трое раненых: последствия взрыва в Белгороде

В центре Белгорода на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина около 22:00 произошел взрыв, в результате которого автомобиль забросило на крышу магазина, а на перекрестке образовалась воронка радиусом 20 м. Обломки земли и дорожного полотна разбросало на десятки метров.

Повреждения получили жилые дома и припаркованные автомобили, взрывной волной повалило столбы линии электропередачи. Повреждены несколько квартир в доме на улице Шаландина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате три человека пострадали, двое из них были госпитализированы. По его словам, местные власти решили «перестраховаться» и полностью расселить трехподъездный пятиэтажный дом. Часть жителей уехала к родственникам, остальных поселили в гостинице «Амакс».

В Минобороны РФ заявили, что причиной инцидента стал «нештатный сход авиационного боеприпаса» с самолета Су-34, который пролетал над городом. Теперь по этому факту проводится расследование.

Восстановительные работы на месте ЧП планируют завершить до 1 мая. За выходные губернатор пообещал отремонтировать дорожное полотно.

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