Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следком установил всех погибших в обрушенном ВСУ подъезде дома в Белгороде

Следком: установлены личности всех 17 погибших в результате теракта в Белгороде

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Установлены личности всех 17 погибших в результате теракта в Белгороде 12 мая, когда Вооруженные силы Украины разбомбили подъезд жилого дома в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следственного органа, в рамках расследования уголовного дела специалисты провели генетические и другие экспертизы. По результатам экспертиз были установлены личности всех жертв трагедии. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Согласно информации Следственного комитета, еще 19 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода.

До этого работы по демонтажу подъездов в обрушенном в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) доме на улице Щорса в Белгороде приостановили на пять дней.

12 мая произошел массированный обстрел Белгорода и его окрестностей со стороны армии Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, в результате чего полностью рухнул подъезд. Сообщалось также, что в результате атаки два ребенка получили ранения.

Кроме того, стало известно, что врачи выписали из больницы троих пожарных МЧС России, которые пострадали из-за повторного обрушения дома в Белгороде.

Ранее в сети опубликовали видео попадания снаряда в жилой дом в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами