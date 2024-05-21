Следком установил всех погибших в обрушенном ВСУ подъезде дома в Белгороде

Установлены личности всех 17 погибших в результате теракта в Белгороде 12 мая, когда Вооруженные силы Украины разбомбили подъезд жилого дома в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следственного органа, в рамках расследования уголовного дела специалисты провели генетические и другие экспертизы. По результатам экспертиз были установлены личности всех жертв трагедии. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Согласно информации Следственного комитета, еще 19 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода.

До этого работы по демонтажу подъездов в обрушенном в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) доме на улице Щорса в Белгороде приостановили на пять дней.

12 мая произошел массированный обстрел Белгорода и его окрестностей со стороны армии Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, в результате чего полностью рухнул подъезд. Сообщалось также, что в результате атаки два ребенка получили ранения.

Кроме того, стало известно, что врачи выписали из больницы троих пожарных МЧС России, которые пострадали из-за повторного обрушения дома в Белгороде.

Ранее в сети опубликовали видео попадания снаряда в жилой дом в Белгороде.