«Пекин занял нейтралитет». Как поменялась позиция Китая по вопросу Курильских островов

Впервые за почти 60 лет Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет, что еще больше сблизило Пекин и Москву, утверждает японское агентство Kyodo. По его оценкам, это еще больше затруднит переговоры о мирном договоре. В свою очередь, РФ предложила китайской стороне рассмотреть возможность инвестирования в Курилы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Китай впервые за почти 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет, передает в понедельник, 3 апреля, японское агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к Пекину.

В 1964 году экс-председатель КНР Мао Цзэдун выражал поддержку Японии по Курилам, и с тех пор Китай не обсуждал эту проблему.

Отмечается, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по данному вопросу.

По оценкам Kyodo, изменение позиции Китая «укрепит уверенность России, что еще больше затруднит переговоры» о мирном договоре.

В свою очередь, РФ предложила китайской стороне рассмотреть возможность инвестирования в Курильские острова в связи с тем, что они имеют статус территориальной Особой экономической зоны, говорится в публикации.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ.

В связи с этим МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору.

Кроме того, было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии. Россия также объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Напомним, в октябре 2022 года, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии», губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что любые призывы к нарушению целостности государства недопустимы.

В мае 2021 года Япония рассекретила и обнародовала документы, имеющие отношение к проблеме Южных Курил. Из них следует, что в начале 1970-х Москва предлагала урегулировать проблему путем передачи Токио двух островов. Был подготовлен проект мирного договора. Одним из условий значился взаимный отказ от территориальных претензий в будущем. Однако японцы отказались подписывать документ, требуя передачи всех спорных островов.

Территориальный вопрос

После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды — оспаривается Японией, которая относит их к префектуре Хоккайдо и называет «северными территориями».

После поражения в 1905 году в русско-японской войне Российская империя передала Японии южную часть Сахалина, а также Ляодунский полуостров (с портами Порт-Артур и Дальний).

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а 9 августа начал боевые действия. Советские войска к началу сентября 1945 года полностью заняли Курильские острова.

2 февраля 1946 года последовал указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой «состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

В этом документе Москва согласилась передать Хабомаи и Шикотан японской стороне после заключения мирного договора.

Однако, вопрос передачи Малой Курильской гряды в декларации прописан общими словами — непонятно, о чем именно идет речь: либо о передаче островов Японии в долгосрочную аренду для хозяйственной деятельности, либо о передаче суверенитета над островами от одной страны к другой.

В дальнейшем в Токио отказались подписать мирный договор, потому что по нему выходило, что Япония отказывается от претензий на Итуруп и Кунашир. Договор до сих пор не подписан.