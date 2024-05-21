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Бородина отругала дочь за пользование телефоном: «Иди бери собаку»

Телеведущая Ксения Бородина осудила дочь за пользование телефоном с утра

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина показала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как отчитывает дочь Теону за пользование телефоном с утра.

«Почему вдруг у нас в будние дни телефон стал? Только что стояли разговаривали, пошла за телефоном! В чем дело?» — возмутилась Бородина.

В ответ на это Теона сказала ей, что уже поела и поэтому взяла телефон. Однако телеведущая посоветовала дочери провести время со своими питомцами вместо того, чтобы тратить время в будни на телефон.

«Иди бери собаку, иди гуляй, бери кота. Поела, это что значит? Что с утра надо в телефоне сидеть нон-стоп?» — аргументировала блогер.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. 5 мая телеведущая сообщила, что ее дети заболели. Она жаловалась, что многие лекарства выдают только по рецепту в США.

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