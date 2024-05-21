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«Никто не наиграл на золото»: в чемпионской гонке РПЛ не увидели лидера

Тренер Балахнин: «Зенит» в этом сезоне играл явно ниже своих возможностей

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, рассуждая о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил, что московское «Динамо» в этом сезоне играло близко к пределу своих возможностей. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Откровенно говоря, сейчас нет явного лидера, который наиграл бы на золото. При этом я оцениваю потенциально «Зенит» выше «Динамо» по уровню игроков и возможностей. Питерцы в этом сезоне играли явно ниже своих возможностей. Они не смогли мобилизовать все свои внутренние силы для того, чтобы уже давно стать чемпионом», — заявил Балахнин.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Матчи, как и все игры 30-го тура, состоятся 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что спекулянты перепродают билеты на матч «Краснодара» и «Динамо» в семь раз дороже номинала.

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