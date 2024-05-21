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Дерево рухнуло на коляску с двухлетним ребенком под Калининградом

Под Калининградом дерево рухнуло на коляску с двухлетним ребенком

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Под Калининградом на велосипед-коляску, в которой находился двухлетний ребенок, рухнуло дерево. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел на Калининградской улице в городе Черняховске. Сообщается, что ребенок находился в коляске в сопровождении матери, когда на него рухнуло дерево — причины его падения не уточняются.

В результате малолетнего доставили в медицинское учреждение с травмами. Информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего в Черняховском межрайонном следственном отделе СУ СК проводится проверка. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого глыба льда рухнула на женщину с коляской в Киселевске. Мать успела прикрыть ребенка, лед обрушился ей на спину. Женщина не получила тяжелых травм.

Ранее в Петербурге коляска с младенцем упала при резком торможении автобуса.

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