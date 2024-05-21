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Назван голкипер, который сильнее Акинфеева

Экс-игрок Березовский заявил, что вратарь «Краснодара» Сафонов сильнее Акинфеева

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший игрок «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский, ныне являющийся тренером вратарей «Ноа» и сборной Армении, рассказал, какого голкипера считает сильнее капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Его слова приводит Sport24.

«Вратарь в России сильнее Акинфеева? Сафонов. Матвей мне очень нравится. По крайней мере, антропометрически выделяется: рослый, длинные руки. Акинфеев в этом чуть отстает, но берет профессионализмом. Выдержкой, четким пониманием футбола и игровых ситуаций он достиг таких высот», — заявил Березовский.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«Быки» идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка и на три балла отставая от лидирующего «Динамо». Команда продолжает борьбу за чемпионство в стране.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» Акинфеев вышел на поле впервые с 6 мая. ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Ранее были опубликованы детали нового контракта Акинфеева с ЦСКА.

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