Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше создадут госкомиссию по расследованию российского и белорусского влияния

Туск: в Польше будет создана комиссия по расследованию влияния РФ и РБ

close
100%
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

В Польше будет создана комиссия по расследованию возможного влияния России и Белоруссии на положение дел в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Польши Дональд Туск. На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров он заявил, что в поле зрения комиссии должны попасть последние двадцать лет.

Комиссию возглавит начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

20 мая в Польше задержали фигурантов дела о диверсиях и саботаже якобы по заказу России. Задержаны девять человек, среди которых — украинцы, белорусы и поляки. В частности, им приписывается попытка поджога предприятия по производству красок во Вроцлаве, по соседству с которым располагается химический завод. Премьер-министр Туск, комментируя этот случай, заявил, что в Польше происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз и предрек задержание новых преступников.

Ранее стало известно, что государственный долг Польши обновил исторический максимум, достигнув рекордных 1,445 трлн злотых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами