В Польше создадут госкомиссию по расследованию российского и белорусского влияния

В Польше будет создана комиссия по расследованию возможного влияния России и Белоруссии на положение дел в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Польши Дональд Туск. На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров он заявил, что в поле зрения комиссии должны попасть последние двадцать лет.

Комиссию возглавит начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

20 мая в Польше задержали фигурантов дела о диверсиях и саботаже якобы по заказу России. Задержаны девять человек, среди которых — украинцы, белорусы и поляки. В частности, им приписывается попытка поджога предприятия по производству красок во Вроцлаве, по соседству с которым располагается химический завод. Премьер-министр Туск, комментируя этот случай, заявил, что в Польше происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз и предрек задержание новых преступников.

Ранее стало известно, что государственный долг Польши обновил исторический максимум, достигнув рекордных 1,445 трлн злотых.