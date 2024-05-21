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В США коту присвоили почетную степень доктора литературы

HuffPost: в CША кот Макс получил степень доктора литературы в Университете Вермонта

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В США кот по кличке Макс получил почетную степень доктора литературы, пишет издание HuffPost.

Как пишут местные СМИ, Университет штата Вермонт присвоил почетную степень доктора литературы коту Максу. Животное живет в кампусе уже около четырех лет, а студенты приходят в восторг, когда встречают питомца. Кроме того, животное всегда ходит на экскурсии по университету, которые проводят для абитуриентов.

Кстати, у Макса есть хозяйка по имени Эшли Доу. Она совсем не против, что пушистый редко появляется дома и почти все свое время находится со студентами.

«Я даже не понимаю, откуда он знает, куда ему надо идти, но он это делает каждый раз», — рассказала американка.

Ранее в Китае кот случайно включил плиту и устроил пожар в доме, пока его хозяйка была на работе. Теперь женщине нужно потратить $14 тысяч на ремонт.

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