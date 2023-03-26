The Sunday Times: украинские войска несут большие потери под Артемовском

В сети опубликовано видео, на котором показан укрепрайон ВСУ после авиаудара ВС РФ. На кадрах показаны нашивки погибших — флаг Польши, грузинский флаг с надписью «Georgia national legion». Также 26 марта в Британии заявили, что ежедневно в боях за Артемовск гибнут от 100 до 200 бойцов ВСУ. Такие потери, считают эксперты, могут вынудить Украину отвести войска и сдать город.

Под Авдеевкой российской авиацией уничтожена группа иностранных наемников, сообщает РИА Новости. Агентство также публикует кадры с места событий.

Видеозапись сняла штурмовая группа ВС РФ на Авдеевском направлении. На ней запечатлен укрепрайон ВСУ после авиаудара. В том числе показана форма уничтоженных украинских военных и наемников – у них на одежде присутствуют нашивка в виде флага Польши и шеврон с грузинским флагом и надписью «Georgia national legion».

Ожесточенные бои идут сейчас и в Артемовске (украинское название — Бахмут). Ежесуточно в ходе боев за город Вооруженные силы Украины теряют от 100 до 200 военнослужащих, сообщает британская газета The Sunday Times.

Издание пишет, что большие потери украинской армии могут вынудить Киев в итоге покинуть Артемовск.

Западные аналитики считают, что ВСУ придется выбрать между отходом в Славянск и Краматорск, где уже есть укрепленные позиции для сдерживания дальнейшего наступления российских военных, и удерживанием Бахмута любой ценой.

close Артемовск (Бахмут), 24 марта 2023 года Вид на Артемовск (Бахмут), разрушенный в результате обстрелов, 24 марта 2023 года Боец ЧВК «Вагнер» в Артемовске, 24 марта 2023 года Автомобиль, поврежденный в результате обстрела, 24 марта 2023 года Вид на Артемовск (Бахмут), 24 марта 2023 года Полную галерею можно посмореть

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26 марта РИА Новости сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под свой контроль Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ). В декабре 2022 года предприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский. Там он наградил военнослужащих ВСУ.

Завод занимает большую территорию в северных районах Артемовска. Проектировался с учетом возможного ядерного конфликта – у него есть обширная сеть подземных коммуникаций.

Штурмовавшие АЗОМ вагнеровцы рассказали, что в цехах есть несколько бомбоубежищ. В них можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары.

«Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех», – рассказал РИА Новости командир штурмового взвода ЧВК «Вагнер».

В результате боя вагнеровцы взяли в плен украинского военнослужащего и уничтожили еще нескольких, в том числе офицера.

23 марта командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский предупредил, что Киев в скором времени может перейти в наступление в районе Артемовска. В этот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили вокруг города 80 тыс. человек: «Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часове Яре».

По словам врио главы ДНР Гагина, в Часове Яре Киев сформировал мощную группировку, откуда украинские военные пытаются периодически контратаковать.

В этот же день, 23 марта, японское издание Yomiuri опубликовало выдержки из интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заверил, что украинская армия не готова пока к контрнаступлению на восточном направлении, так как ей не хватает боеприпасов.

«Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», – приводит издание слова политика.

Зеленский подчеркнул, что украинская армия ожидает от партнеров очередную военную помощь. Но Киев не может долго ждать, так как Украина «находится в состоянии войны», а обстановка на востоке страны тяжелая.