«Истощим, а затем — разгромим». На Украине анонсировали контрнаступление

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия может начать контрнаступление через два месяца. Он также считает, что сопротивление ВСУ в районе Бахмута (российское название Артемовск) – «стратегический успех». Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уже заявил, что контрнаступление ВСУ может «стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии».

«Истощим россиян»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью итальянской газете La Stampa, в котором заявил, что «Бахмут — стратегический успех» ВСУ, а «через два месяца (начнется – «Газета.Ru») — контрнаступление».

Он также пообещал, что украинские войска предпримут «следующие шаги по разгрому врага» — они «истощат россиян», а затем «сосредоточатся в другом месте». При этом Подоляк настаивает, что Киеву «нужны дальнобойные ракеты».

По его словам, Украине необходимы тяжелые артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм <...> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — пояснил советник главы офиса президента Украины.

Подготовка контрнаступления

2 марта газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные американские генералы приняли украинских военных для проведения серии «настольных» учений, которые должны «помочь Киеву наметить следующий этап его битвы за освобождение территории».

По информации издания, в штаб-квартире армии США в Европе и Африке военные чиновники «отрепетировали ряд вариантов наступления», о котором ранее неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«По словам официальных лиц, заседания, на которых в четверг присутствовали самые высокопоставленные генералы президента Байдена, ответственные за усилия Америки по оказанию помощи Украине, были призваны выработать стратегию, наметив риски и выгоды различных шагов, которые Украина может предпринять против российских позиций в ближайшие месяцы», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что после учений украинские официальные лица решат, какому именно курсу следовать, а американские военные чиновники «выступают в роли рупора».

Согласно данным редакции, после одного из дней учений верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Дж. Кристофер Каволи, похвалил «феноменальную» адаптивность украинских военных и пообещал помочь им «адаптироваться» еще лучше.

«Военные учения проходят, когда Украина выходит из зимы, которая, как ожидалось, обеспечит затишье в боевых действиях. Но обе стороны продолжают нести тяжелые потери в результате российского наступления на восточный город Бахмут», — отметили авторы статьи.

Они напомнили, что на той же неделе Зеленский сообщил, что встречался с высшими офицерами вооруженных сил о подготовке, а также о нехватке вооружения и боеприпасов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Генерал Марк А. Милли, который также присутствовал на учениях, рассказал об огромном столе с картами, значками и другой военной атрибутикой, на котором представляли «потенциальные сражения».

«Украинцы перемещают объекты на этих картах, чтобы определить, каков их наилучший курс действий, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков», — сказал он, отказавшись при этом детализировать, какие именно варианты рассмотрели во время этих обсуждений.

«Но другие высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и сами украинские официальные лица предположили, что Киев может попытаться двинуться против российских оборонительных линий на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске», — отмечается в материале.

Согласно данным источников издания, Украина также «может начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, который соединяет материковую часть России с Крымом». Журналисты напомнили, что еще в январе министр обороны США Ллойд Остин III сказал обозревателю Washington Post, что «реалистичной целью на этот год» для украинцев было бы перекрыть «сухопутный мост».

По информации редакции, с начала января Вооруженные силы США обучили более 1000 украинцев, в результате чего общее количество тренированных с февраля 2022 года составило более 4000 военнослужащих.

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Если они сунутся к нам, то получат сполна»

Накануне врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части области сконцентрирована 40-тысячная группировка украинских войск.

«Мы эту группировку разрозненную видим, понимаем, что эта сила куда-то пойдет. Маловероятно, что она направлена на контратаку в случае нашего продвижения вперед», — сказал он.

По его словам, российские военные докладывают о готовности к возможному наступлению ВСУ, поэтому в регионе «готовятся к этому».

«У нас как минимум достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования», – заметил врио губернатора.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил в пятницу РИА Новости, что наступление украинской армии в Запорожской области может привести к проигрышу Киева.

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна. И это может стать концом режима Зеленского», — заявил он.

8 марта он заявил, что для наступления на Запорожскую область Украине придется задействовать более 40 тысяч военных. Он также назвал еще несколько факторов, которые при этом помогут.

«Им нужно <…> стянуть достаточное количество боевой техники, третий — дождаться появления листвы на деревьях в лесополосах», — считает Рогов.