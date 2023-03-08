Подоляк перечислил «правильные приоритеты на весну для антироссийской коалиции»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал «правильные приоритеты на весну для антироссийской коалиции». Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Первым пунктом он назвал увеличение военного производства. Он отметил, что необходимо производить много снарядов и ракет.

Вторым пунктом Подоляк назвал ускорение снабжения бронетехникой и возведение ремонтных баз.

Третьим пунктом Подоляк назвал эффективное украинское контрнаступление на фронте.

«Жесткое давление на пророссийское лобби для предотвращения уклонения от санкций», — гласит четвертый пункт Подоляка.

Ранее Подоляк заявил, что Киев «абсолютно не причастен» к прошлогодним атакам на газопроводы «Северный поток». Об этом чиновник сообщил Reuters после публикации статьи The New York Times, в которой утверждается, что ответственность за подрыв несет проукраинская группировка. Он также отметил, что Киев не имеет информации о том, что произошло с газопроводами.