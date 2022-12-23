«Любой конфликт завершается за столом переговоров». В Кремле ответили на вопросы о спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «существенно продвинулась» в демилитаризации Украины. Днем ранее Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс Украины «если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется». Песков также заявил, что нет никаких договоренностей относительно переговоров Путина с президентом США Джо Байденом по поводу конфликта на Украине.

В Кремле заявили о «существенном продвижении» российских военных в достижении цели демилитаризации Украины. Ранее российские власти заявляли, что военная операция на Украине направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также на защиту жителей Донбасса.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать слова Владимира Путина об исчерпании оборонного потенциала украинской армии. Представителя Кремля спросили, можно ли считать это свидетельством выполнения одной из целей военной операции.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — сказал Песков.

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать заявления Путина о желании завершить военные действия на Украине «чем быстрее, тем лучше» и словах Байдена о готовности к личной встрече с Путиным «при наличии серьезной и реальной» готовности со стороны России.

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом Путин неоднократно говорил, — заявил Песков. — Но, конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые ставит перед собой Российская Федерация».

22 декабря на пресс-конференции Владимир Путин, говоря о том, сколько запасов вооружений Россия тратит в военной операции, заявил, что это «большие цифры».

«Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, он если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется», — говорил он.

При этом, по его словам, у России эта база «только растет». Путин также заявил, что российский военно-промышленный комплекс будут наращивать не в ущерб другим отраслям экономики. Наконец, по словам Путина, в отличие от Украины, Россия в последние десятилетия развивала оборонную промышленность, военную науку и технологии.

О мирном плане Украины

Песков также заявил, что Кремлю неизвестно о подготовке Украиной мирного плана.

«Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, <...> о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — сказал пресс-секретарь.

Газета The Wall Street Journal 22 декабря сообщила, ссылаясь на американские и европейские источники, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию, которые могут быть представлены в феврале 2023 года.

«Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана», который состоит из 10 пунктов, отмечает WSJ.

Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами конгресса, заявил, что они обсудили предложения Украины по мирному урегулированию. По его словам, американский президент поддержал идею украинской стороны о проведении глобального саммита мира для обсуждения этих предложений.

Запасы исчерпаны

На пресс-конференции 22 декабря Путин также заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются.

«На Украину поставляются ресурсы из стран бывшего Варшавского договора. Вот эти ресурсы близки к исчерпанию. Но это не значит, что у НАТО нет другой техники. Есть», — заявил президент.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника одной из стран НАТО, что западные страны передали значительное количество оружия и техники Украине, из-за чего в этих государствах возник риск дефицита оружия. Решение проблемы, по словам источника WSJ, требует долгосрочных и стратегических действий.

По данным Генштаба России, совокупная помощь стран Запада Украине составила почти $100 млрд. Киеву направили самолеты, более 30 вертолетов, 100 единиц РСЗО, свыше 350 танков, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 130 тыс. противотанковых средств.