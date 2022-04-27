Морская гонка вооружений: американский флот обновят по плану

ВМС США обнародовали план развития флота на ближайшие 30 лет. Он содержит три возможных варианта, один из которых должен одобрить конгресс. Первый вариант предполагает строительство к 2052 году 316 кораблей, второй – 327 кораблей, третий – 367. Реализация любого из этих вариантов будет зависеть от действий Китая и России.

Представитель ВМС США вице-адмирал Скотт Конн объяснил, что «план носит рамочный характер и будет уточняться исходя из появления новых технологий, выделенного бюджета и действий России и Китая».

Помимо строительства новых кораблей в плане говорится о списании крейсеров класса «Тикондерог» к 2027 году и выводе из эксплуатации к 2024 году боевых кораблей прибрежной зоны – проектов «Индепенденс» и «Фридом». Примечательно, что это новые проекты. Так, два прибрежных боевых корабля класса «Индепенденс» – «Джексон» (LCS-6) и «Монтгомери» (LCS-8) – были сданы в 2015 году и 2016 году, а многоцелевые корабли проекта «Фридом» были разработаны в 2005 году.

Эти проекты изначально критиковались в самих США. «Прибрежные боевые корабли проектировались без надежных систем защиты. Отсутствие огневой мощи еще больше подорвало доверие к ним. Сейчас Пентагон делает ставку на классические фрегаты и эсминцы», – писало издание Naval Technology

Вывод «Тикондерогов» капитан первого ранга в отставке, доктор военных наук Константин Сивков объясняет их возрастом.

«Первые корабли этого типа были введены в состав еще в начале 1980-х годов, им уже больше 40 лет, в 2027-м году будет 45, так что это уже время выводить их из состава флота», — говорит эксперт «Газете.Ru». Он добавляет, что «Тикондероги» будут заменять эсминцами «Орли Бёрг».

В целом программу развития флота США Сивков назвал «очень масштабной».

«Это очень большая и развернутая кораблестроительная программа, которая по масштабу сопоставима с китайской. Такой темп строительства предполагает, что ежегодно они должны спускать на воду по 10 боевых кораблей и выводить из состава флота другие, более ранние корабли. До этого они вводили в строй 1-2 крупных корабля океанской зоны за 2-3 года», – уточняет Сивков. Таким образом, если этот план будет реализован, Пентагон ускорит строительство военных кораблей в 20-30 раз.

Особый упор, как указывает Сивков, американские ВМС делают на строительство противолодочных кораблей.

«Скорее всего, это будут небольшие по водоизмещению корабли, предназначенные для решения задач противолодочной обороны и патрульных задач в прилегающей к побережью США территории. Кроме того, это могут быть надводные противолодочные корабли дальней морской и океанской зоны», – рассуждает Сивков.

По его мнению, система зональной противолодочной обороны SOSUS, которая обеспечивала ВМС США контроль за океанским пространством, сейчас не работает – она создавалась более 60 лет назад и отслеживала подводные лодки по инфразвуку, а современные подводные лодки избавились от инфразвуковой составляющей шума, поэтому система их не «слышит».

Сивков предполагает, что SOSUS могут заменить 80-100 патрулирующих морских роботов, которые будут способны не только обнаруживать подводные лодки, но и атаковать самостоятельно, а также наводить на них противолодочные самолеты. Это позволит ВМС США обеспечить контроль над водами Тихого и Атлантического океанов.

«Беспилотники – это не дань моде. Они нужны, чтобы долгое время можно было патрулировать акваторию. Задача очень простая – обнаружить подводную лодку и установить за ней слежение», – говорит Сивков.

Новый план не меняет общую концепцию ВМС США. «Пока это все в русле того, что у них есть сейчас – авианосец продолжает оставаться главной ударной силой американского флота, господство на океанских и морских пространствах они собираются поддерживать», – отмечает Сивков.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в свою очередь обращает внимание, что планы и их реализация «могут отличаться».

«Любая уважающая себя страна обязана создавать планы строительства вооруженных сил и их видов по отдельности. Совершенно естественно, что американцы это делают тоже, учитывая то значение, которое имеет для них флот. Поэтому странно, если бы этой программы не было.

Но в наше время на 30 лет прогнозировать сложно. Может быть, это и нужно делать, но что получится в реальности – это совершенно отдельный вопрос», – заключает Храмчихин.