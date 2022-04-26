«В Молдавии не существует армии. Это фикция»

В столице непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Тирасполе обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности, был атакован телецентр. Молдавский лидер Майя Санду назвала случившееся «провокацией сил внутри Приднестровья, которые выступают за войну». «Газета.Ru» оценила военный потенциал Молдавии и ПМР, где размещен контингент российских миротворцев.

Президент ПМР Вадим Красносельский охарактеризовал атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики как «красный уровень террористической опасности».

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт»,— говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента.

Бывший офицер штаба 14-й армии, которая располагалась в Приднестровье, полковник в отставке Николай Лизунов также полагает, что за взрывами стоят украинские власти.

«Это откровенная провокация, организованная украинскими спецслужбами, которые рассчитывают таким образом расшатать ситуацию в Приднестровье и вынудить НАТО ввести туда свои войска. Нацеленность Киева в первую очередь ориентирована на армейские арсеналы, в которых хранится огромное количество боеприпасов, которых так не хватает украинской армии. В случае их захвата это будут десятки, если не сотни эшелонов со снарядами и ракетами, которые могут напрямую перевозить в соседнюю Одесскую область», – рассказал «Газете.Ru» Лизунов.

Лизунов считает, что Киев в этой ситуации пытается спровоцировать Кишинев направить свою армию в Приднестровье под предлогом возврата утраченных территорий. «Самой Молдавии это не по силам, но потенциально может помочь Румыния, которая входит в состав НАТО», – добавил он.

В Москве заявили, что внимательно следят за ситуацией. «Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ПМР находится группа российских миротворцев и батальон охраны складов бывшей советской 14-й армии. Представители ВС РФ в Приднестровье говорят о контролируемости ситуации в части, касающейся их компетенции.

Молдавия за последние 30 лет неоднократно поднимала вопрос о выводе российских миротворцев, которые выполняют свою миссию в Приднестровье в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году. Оговоренный изначально контингент в 3200 российских военнослужащих сократился до 1200 человек, из которых половина задействована в охране и техническом обслуживании складов боеприпасов.

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов считает, что конфликт в Приднестровье сейчас «заморожен» и без внешних сил не может войти в активную фазу. Причину он видит в несостоятельности молдавских вооруженных сил.

«Молдавской армии не существует. Это фикция. Ее боевой состав немногим превышает 5 тыс. человек, еще 60 тыс. числятся в резерве. Вооружение – старая советская легкая бронетехника, БМД-1, БМП-1, нет танков. Американцы подарили еще 20 «Хаммеров». Авиация представлена «кукурузниками» Ан-2 и транспортниками Ан-25. Есть несколько МиГ-29, но они на хранении и небоеспособны.

В армии ПМР – тоже 5 тыс. человек и 20 тыс. резервистов. Те же МБД и БТР. Молдавия и ПМР в военном отношении – две равные мизерные силы. Это ситуация пата», – рассказал Белоусов.

Особую роль в непризнанной республике играют российские миротворцы.

«В самом Приднестровье считают, что российская группа войск играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре и представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают и многие западные специалисты. Российские военные в Приднестровье — это гарантия мира в регионе, – заявил «Газете.Ru» бывший сотрудник ОБСЕ Александр Коваль. – И около 94% жителей ПМР выступают за сохранение миротворческой миссии в ее нынешнем виде именно по причине того, что регион живет в мире. Последние опросы общественного мнения в Молдавии показали, что ее жители тоже заинтересованы в гарантиях безопасности, которые дает российский миротворческий контингент на берегах Днестра».