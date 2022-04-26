«В Молдавии не существует армии. Это фикция»

Президент ПМР Вадим Красносельский охарактеризовал атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения республики как «красный уровень террористической опасности».
«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт»,— говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента.
Бывший офицер штаба 14-й армии, которая располагалась в Приднестровье, полковник в отставке Николай Лизунов также полагает, что за взрывами стоят украинские власти.
«Это откровенная провокация, организованная украинскими спецслужбами, которые рассчитывают таким образом расшатать ситуацию в Приднестровье и вынудить НАТО ввести туда свои войска. Нацеленность Киева в первую очередь ориентирована на армейские арсеналы, в которых хранится огромное количество боеприпасов, которых так не хватает украинской армии. В случае их захвата это будут десятки, если не сотни эшелонов со снарядами и ракетами, которые могут напрямую перевозить в соседнюю Одесскую область», – рассказал «Газете.Ru» Лизунов.
Лизунов считает, что Киев в этой ситуации пытается спровоцировать Кишинев направить свою армию в Приднестровье под предлогом возврата утраченных территорий. «Самой Молдавии это не по силам, но потенциально может помочь Румыния, которая входит в состав НАТО», – добавил он.
В Москве заявили, что внимательно следят за ситуацией. «Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ПМР находится группа российских миротворцев и батальон охраны складов бывшей советской 14-й армии. Представители ВС РФ в Приднестровье говорят о контролируемости ситуации в части, касающейся их компетенции.
Молдавия за последние 30 лет неоднократно поднимала вопрос о выводе российских миротворцев, которые выполняют свою миссию в Приднестровье в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году. Оговоренный изначально контингент в 3200 российских военнослужащих сократился до 1200 человек, из которых половина задействована в охране и техническом обслуживании складов боеприпасов.
Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов считает, что конфликт в Приднестровье сейчас «заморожен» и без внешних сил не может войти в активную фазу. Причину он видит в несостоятельности молдавских вооруженных сил.
«Молдавской армии не существует. Это фикция. Ее боевой состав немногим превышает 5 тыс. человек, еще 60 тыс. числятся в резерве. Вооружение – старая советская легкая бронетехника, БМД-1, БМП-1, нет танков. Американцы подарили еще 20 «Хаммеров». Авиация представлена «кукурузниками» Ан-2 и транспортниками Ан-25. Есть несколько МиГ-29, но они на хранении и небоеспособны.
В армии ПМР – тоже 5 тыс. человек и 20 тыс. резервистов. Те же МБД и БТР. Молдавия и ПМР в военном отношении – две равные мизерные силы. Это ситуация пата», – рассказал Белоусов.
Особую роль в непризнанной республике играют российские миротворцы.
«В самом Приднестровье считают, что российская группа войск играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре и представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают и многие западные специалисты. Российские военные в Приднестровье — это гарантия мира в регионе, – заявил «Газете.Ru» бывший сотрудник ОБСЕ Александр Коваль. – И около 94% жителей ПМР выступают за сохранение миротворческой миссии в ее нынешнем виде именно по причине того, что регион живет в мире. Последние опросы общественного мнения в Молдавии показали, что ее жители тоже заинтересованы в гарантиях безопасности, которые дает российский миротворческий контингент на берегах Днестра».