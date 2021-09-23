Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с главой японского МИДа 20:06
Орнитолог исключил версию гибели ворон под Новосибирском из-за эпидемии 20:00
Экс-игрок сборной Германии прокомментировал интерес «Боруссии» к Захаряну... 19:54
Путин: 8 стран мешают полноценно реализовать договор против ядерных испытаний 19:53
Пародировавшую представителя МВД Ирину Волк актрису арестовали на 10 суток 19:53
«Бардак»: Фетисов — об отсутствии тренера у сборной России... 19:46
В Гватемале началось извержение стратовулкана 19:43
Ученые рассказали, кому вредно принимать парацетамол 19:39
Украина использовала на военных учениях советские беспилотники 19:28
Захарова: западные силы находятся в стадии «отрицания реальности» 19:22
Армия

«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»

Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A

U.S. Air Force/Reuters
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами развития программ Пентагона по гиперзвуковому оружию на фоне успехов Москвы и Пекина. «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли программа Вашингтона буксует и смогут ли США догнать Россию в этой области.

«Россия и Китай продвигаются очень быстро. Они ясно видят ценность [гиперзвукового оружия]», — приводит журнал Air Force Magazine слова Фрэнка Кендалла из выступления на Конференции по воздуху, космосу и киберпространству (AFA). Темпы развития американской программы Кендалл назвал «недостаточными».

В США ведутся испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, которую Дональд Трамп назвал «супер-пупер-ракетой». Запланированный в апреле этого года первый боевой пуск прототипа сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H.

Маневры на гиперзвуке

Понятие гиперзвукового оружия известно давно. В его основе — скорость около 20 Махов, на которой боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет входят в атмосферу.

«Про Махи все слышали, но то, что это безразмерная величина подобия, мало кто понимает. Перевести Махи в конкретную скорость, не зная высоты полета и скорости звука на этой высоте, невозможно. Поэтому много спекуляций на эту тему, включая слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что у них есть «супер-ракета», которая летает быстрее российской. Но конкретную цифру никто не называет», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, ключевой вопрос в гиперзвуковом оружии – возможность осуществления маневра, а не сама скорость.

«То, что было до принятия Россией на вооружение маневрирующих гиперзвуковых ракет и боевых блоков, не управлялось на траектории. Как запустили ракету со стартовой позиции – так она по баллистической траектории и летела. Да, на скорости 20 Махов, но боевой блок не управлялся. Поэтому всегда была возможность перехватывать такие изделия на траектории», – пояснил Мураховский.

Он отметил, что прорыв России в области создания гиперзвукового оружия состоит в том, что «она сумела создать изделия, которые маневрируют на траектории». По его словам, перехватить полет такого объекта становится невозможно.

«Россия поставила на вооружение из межконтинентальных средств – боевой блок «Авангард», из оперативно-тактических средств – гиперзвуковую ракету «Кинжал», носитель которой – самолет Миг-31К, на стадии завершения испытаний и принятия на вооружение – оперативно-тактическая ракета корабельного базирования на надводных и подводных кораблях «Циркон», – сказал Мураховский.

У США нет задела из СССР

Сейчас США ведут несколько программ по созданию гиперзвукового оружия на воздушных, морских и сухопутных носителях.

«Можно предположить, что отставание США от России в области гиперзвукового оружия состоит в том, что у них проблемы с головкой самонаведения таких ракет. А также – в материалах и создании носителей. Разогнать же объект до гиперзвуковой скорости не составляет проблем, они это делают», – рассказал «Газете.Ru» президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Больших успехов США в этой области, действительно, не добились. Гиперзвуковая ракета авиационного базирования — самое первое изделие, которое по плану должно поступить у них на вооружение. Планировали поставить ракеты 2023 году, но, вероятно, сроки сместиться. Другие изделия поступят в войска еще позже – в 2025-2027 годах», – сказал Мураховский.

По мнению эксперта, лидерство России в области создания гиперзвукового оружия связано с мощным «техническим заделом», созданном еще в СССР.

«Специалистам известно «изделие 4202», которое испытывалось в СССР, но работы завершить не удалось из-за распада страны и прекращения финансирования. Затем это направление возродилось», – добавил Мураховский.

Создать гиперзвуковое маневрирующее оружие, по его словам, удалось также благодаря применению новых материалов, а также систем управления изделиями, которые позволяют им маневрировать на таких скоростях в атмосфере и заатмосферном пространстве.

«Российские специалисты из оборонных предприятий не сомневаются, что американцы в конце концов сделают гиперзвуковое оружие, здесь нет неизвестных науке секретов. Но для того, чтобы реализовать эти знания, нужен мощный научный технический задел, которым США располагает не в полной мере», – резюмировал Мураховский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мерзнущий народ должен согреть власть. Украину ждут бунты»
Как прошел тройной протест у стен Рады
Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну
Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну
Очень чеченские дела: кадыровцы схватили родственников ичкерийца Закаева
Спикер парламента Чечни Даудов предложил Ахмеду Закаеву начать войну
Глава пермского управления СК покончил с собой
Эрдоган рассчитывает на «важное решение» по итогам встречи с Путиным
Володин призвал российскую делегацию ПАСЕ не участвовать в заседании из-за ограничений
Родственники пассажиров сбитого над Украиной Boeing выступили в суде
Новости и материалы
Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с главой японского МИДа
Орнитолог исключил версию гибели ворон под Новосибирском из-за эпидемии
Экс-игрок сборной Германии прокомментировал интерес «Боруссии» к Захаряну
Путин: 8 стран мешают полноценно реализовать договор против ядерных испытаний
Пародировавшую представителя МВД Ирину Волк актрису арестовали на 10 суток
«Бардак»: Фетисов — об отсутствии тренера у сборной России на ОИ-2022
В Гватемале началось извержение стратовулкана
Ученые рассказали, кому вредно принимать парацетамол
Украина использовала на военных учениях советские беспилотники
Захарова: западные силы находятся в стадии «отрицания реальности»
Глава Международной федерации хоккея ответил на вопрос о принятии российского гражданства
В СК подтвердили сообщения о смерти главы пермского управления
В Нефтекамске полицейские отказались искать похищенную отцом девочку
Трамп лидирует по уровню одобрения избирателей США
Бузова обиделась на выдавшего ее секрет Пригожина
Авербух о скандальных публикациях: обидно видеть свое имя рядом с информационным мусором
В правоохранительных органах считают, что самоубийство главы СК по Перми не связано с работой
Мужчина пытался выпустить спасенную белку, но все пошло не по плану
Все новости
Пособник нацистов Гельмут Оберлендер умер в Канаде
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер не дожил до депортации из Канады
«Я была жестоко изуродована»: как косметологи разрушили жизнь и карьеру супермодели
Линда Евангелиста рассказала, как пять лет скрывала последствия неудачной процедуры
«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
«Пустил ситуацию с допингом на самотек»
В Федерации борьбы назвали настоящую причину дисквалификации Махова
Грибы и чай из крапивы. Что есть и пить, чтобы не заболеть осенью
Врачи назвали сезонные продукты для укрепления иммунитета
Движение — жизнь
Куда движется транспорт в Санкт-Петербурге
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»
Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний
Дом Дурова, театр Джобса, лошади Воложа
Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»
Что известно о новом законе о миграции
Юрист рассказала, как новый закон о миграции упростит получение документов
Национальный интерес
На чем основана стратегия развития «Лукойла»
Не та вакцина. Делегатов из России ограничили в передвижениях во время сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в сессии ПАСЕ дистанционно
«Серьезная проблема»: в NASA боятся новых трещин на МКС
Конгрессу США рассказали о трещинах в российском сегменте МКС
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях