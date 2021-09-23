Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами развития программ Пентагона по гиперзвуковому оружию на фоне успехов Москвы и Пекина. «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли программа Вашингтона буксует и смогут ли США догнать Россию в этой области.

«Россия и Китай продвигаются очень быстро. Они ясно видят ценность [гиперзвукового оружия]», — приводит журнал Air Force Magazine слова Фрэнка Кендалла из выступления на Конференции по воздуху, космосу и киберпространству (AFA). Темпы развития американской программы Кендалл назвал «недостаточными».

В США ведутся испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A, которую Дональд Трамп назвал «супер-пупер-ракетой». Запланированный в апреле этого года первый боевой пуск прототипа сорвался из-за неназванных проблем с бомбардировщиком B-52H.

Маневры на гиперзвуке

Понятие гиперзвукового оружия известно давно. В его основе — скорость около 20 Махов, на которой боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет входят в атмосферу.

«Про Махи все слышали, но то, что это безразмерная величина подобия, мало кто понимает. Перевести Махи в конкретную скорость, не зная высоты полета и скорости звука на этой высоте, невозможно. Поэтому много спекуляций на эту тему, включая слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что у них есть «супер-ракета», которая летает быстрее российской. Но конкретную цифру никто не называет», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, ключевой вопрос в гиперзвуковом оружии – возможность осуществления маневра, а не сама скорость.

«То, что было до принятия Россией на вооружение маневрирующих гиперзвуковых ракет и боевых блоков, не управлялось на траектории. Как запустили ракету со стартовой позиции – так она по баллистической траектории и летела. Да, на скорости 20 Махов, но боевой блок не управлялся. Поэтому всегда была возможность перехватывать такие изделия на траектории», – пояснил Мураховский.

Он отметил, что прорыв России в области создания гиперзвукового оружия состоит в том, что «она сумела создать изделия, которые маневрируют на траектории». По его словам, перехватить полет такого объекта становится невозможно.

«Россия поставила на вооружение из межконтинентальных средств – боевой блок «Авангард», из оперативно-тактических средств – гиперзвуковую ракету «Кинжал», носитель которой – самолет Миг-31К, на стадии завершения испытаний и принятия на вооружение – оперативно-тактическая ракета корабельного базирования на надводных и подводных кораблях «Циркон», – сказал Мураховский.

У США нет задела из СССР

Сейчас США ведут несколько программ по созданию гиперзвукового оружия на воздушных, морских и сухопутных носителях.

«Можно предположить, что отставание США от России в области гиперзвукового оружия состоит в том, что у них проблемы с головкой самонаведения таких ракет. А также – в материалах и создании носителей. Разогнать же объект до гиперзвуковой скорости не составляет проблем, они это делают», – рассказал «Газете.Ru» президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Больших успехов США в этой области, действительно, не добились. Гиперзвуковая ракета авиационного базирования — самое первое изделие, которое по плану должно поступить у них на вооружение. Планировали поставить ракеты 2023 году, но, вероятно, сроки сместиться. Другие изделия поступят в войска еще позже – в 2025-2027 годах», – сказал Мураховский.

По мнению эксперта, лидерство России в области создания гиперзвукового оружия связано с мощным «техническим заделом», созданном еще в СССР.

«Специалистам известно «изделие 4202», которое испытывалось в СССР, но работы завершить не удалось из-за распада страны и прекращения финансирования. Затем это направление возродилось», – добавил Мураховский.

Создать гиперзвуковое маневрирующее оружие, по его словам, удалось также благодаря применению новых материалов, а также систем управления изделиями, которые позволяют им маневрировать на таких скоростях в атмосфере и заатмосферном пространстве.

«Российские специалисты из оборонных предприятий не сомневаются, что американцы в конце концов сделают гиперзвуковое оружие, здесь нет неизвестных науке секретов. Но для того, чтобы реализовать эти знания, нужен мощный научный технический задел, которым США располагает не в полной мере», – резюмировал Мураховский.