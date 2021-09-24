Как военный инженер Дмитрий Григорович создал первые российские гидропланы

26 сентября 1916 года, 105 лет назад, над озером Ангерн в Курляндии произошло знаковое воздушное сражение. Соединение под началом лейтенанта Арсения Горковенко произвело успешную бомбежку немецкой авиабазы. Русские летчики сражались на летающих лодках – боевых гидросамолетах конструкции Дмитрия Григоровича. «Газета.Ru» вспоминает биографию человека, который стал одним из первопроходцев российской военной авиации.

Из студентов в директора

Будущий конструктор родился в Киеве 6 февраля 1883 года. Его отец трудился управляющим на сахарном заводе, а мать была дочерью земского врача. После окончания реального училища Дмитрий поступил в киевский Политехнический институт. К слову, примерно в те же годы там учился и другой будущий русский авиаконструктор – Игорь Сикорский.

Авиация тогда занимала умы ученых и инженеров. Именно во время учебы в Политехе состоялась первая «проба пера» Григоровича как авиаконструктора. Свой первый аэроплан он назвал Г-1 и собрал в прямом смысле слова в сарае. В основу конструкции он положил бензиновый двигатель в 25 лошадиных сил, а строительным материалом служил бамбук. Увы, но завершить проект не удалось – банально не хватило денег.

Отучившись в Политехе, Дмитрий устроился на петербургский завод «Первого Российского товарищества воздухоплавания Щетинина и К°», выпускавший аэропланы «Россия А» и «Россия Б». Григорович так поразил своими знаниями и энергией хозяев завода Сергея Щетинина и Михаила Шербакова, что они спустя месяц назначили его техническим директором фабрики.

Лучше, чем у французов

Аэроплан тогда уже производился и его пытались «подружить» с водой. Вполне логично: морская поверхность обширнее земной, а значит дает больше пространства для взлета. Однако первые экспериментальные образцы гидросамолётов (их создали Яков Гаккель в России, Анри Фабр во Франции и Гленн Кёртисс в США) являлись, в сущности, обычными аэропланами, поставленными на поплавки.

Они были ненадежны, и стало понятно – куда более перспективным окажется летательный аппарат, снабженный «лодочным» фюзеляжем. Во Франции производством летающих лодок занялась фирма Donnet-Leveque. Летом 1913 года пробный экземпляр такой лодки приобрел российский Балтийский флот.

Испытания завершились неудачно: летающая лодка завалилась на борт, потеряла крыло, погнулся пропеллер, а мотор нахлебался воды. Ремонт аппарата поручили заводу Щетинина. Так проект достался Григоровичу.

В процессе ремонта летающей лодки Donnet-Leveque он, разумеется, детально ее изучил и пришел к выводу, что французская машина обладает многочисленными недостатками. А после представил проект собственной машины М-1 (Морской-первый).

Щетинин дал добро – через некоторое первая российская летающая лодка была готова. Ее конструкция была, как отмечали специалисты, лучше французской.

close Дмитрий Григорович после окончания Киевского политехнического института, 1909 год Дмитрий Григорович в конце 1920-х годов Летающая лодка М-2 Летающая лодка М-9, Бакинская школа морской авиации Истребитель И-2 бис Полную галерею можно посмореть

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Лодка с пулеметом и бомбами

Корпус «единички» состоял из деревянного каркаса, обшитого фанерой. Она имела 50-сильный мотор «Гном», а экипаж ее состоял из двух человек. Осенью 1913-го аппарат совершил свой первый полет – летал он нормально, но, на взгляд Григоровича, слишком невысоко и медленно.

К проектированию М-2 Григорович приступил в начале 1914 года. В сравнении с прототипом улучшилась аэродинамика и мореходность. Завод Щетинина построил четыре однотипных самолета и продал их Балтийскому и Черноморскому флоту. Потом были М-3 и М-4, но первым в крупную серию пошел М-5, испытания которого завершились в апреле 1915 года.

Летчик Георгий Фриде, испытывавший М-5 и совершивший на нем полет под Троицким мостом, охарактеризовал новую машину Григоровича, как «выдающуюся». При взлетном весе в 960 кг и площади крыла в 37,96 кв. м она могла отрываться от воды при высоте волны до 50 см, подниматься до 3300 м, находиться в полёте четыре часа и развивать скорость до 105 км/ч.

Летающая лодка была вооружена пулемётом «Виккерс» калибра 7,62 мм, могла брать на борт две 160-килограммовые бомбы, а также портативные радиотелеграфные станции и фотоаппараты. Уже шла Первая мировая война – и командование российского флота пришло в восторг от знакомства с гидросамолетом, который можно было использовать в качестве разведчика и бомбардировщика.

«Немец был сбит вследствие повреждения радиатора»

К тому времени Дмитрий Павлович работал уже над новым проектом – тяжелым гидросамолетом М-9. «Девятка», появившаяся на свет после «промежуточных» неудачных типов М-6, М-7 и М-8, представляла из себя биплан с задним «толкающим» винтом. Она была оборудована 160-сильным мотором, дополнительной носовой кабиной со вторым пулеметом и более прочным фюзеляжем.

Вообще, 1915 был, наверное, самым успешным в карьере Григоровича. В течение одного этого года на свет появились такие шедевры гидроавиастроения, как М-5, М-9, а затем, в декабре, новая удачная машина – М-11. Всего в морское ведомство был передан 61 гидросамолет М-11. Следующей в крупную серию ушла в 1916 году разведывательная летающая лодка М-15 – 87 машин. Усовершенствованный же «разведчик» М-16 произвели в количестве 36 самолетов.

Особняком в творчестве Григоровича стоит сконструированный им в 1917 году «Гидроаэроплан специального назначения» (ГАСН) – первый в мире двухмоторный биплан-торпедоносец, предназначенный для атак на вражеские корабли.

В годы Первой мировой войны гидросамолеты Григоровича нашли широчайшее применение. Они базировались на авиатранспортах – особым образом переоборудованных пароходах, доставлявших летательные аппараты к вражеским берегам, после чего их спускали на воду посредством кранов. На Черном море летающие лодки бомбили турецкие порты, на Балтике – участвовали в прикрытии с воздуха морских десантов, атаковали немецкие корабли, сражались с кайзеровской авиацией.

Один из показательных боев произошел летом 1916-го: группа русских летающих лодок предотвратила атаку немецкой авиации на авиатранспорт «Орлица». В завязавшейся схватке был сбит немецкий самолет, экипаж которого попал в плен. Спустя восемьдесят лет дату этого боя, неточно определенную как 17 июля, объявили Днем российской военно-морской авиации.

Успешные бои летчики Балтийского флота проводили и в другие дни.

Например, 26 июня три русских гидроплана успешно сражались с четырьмя немецкими машинами и сбили одну из них. Из документов штаба командующего флотом Балтийского моря следует, что и воздушный бой, состоявшийся 2 июля 1916 года, тоже завершился победой: «Около 9 часов, возвращаясь к «Орлице» на высоте 1500 м, Петров, имея наблюдателем мичмана Савинова, увидел немецкий аппарат, с которым вступил в бой на дистанции 15 м, идя ниже и вступив ему под хвост. Через 5 минут немец был сбит вследствие повреждения радиатора».

Знаковой стала дата 26 сентября 1916 года, когда три гидросамолета Балтийского флота совершили дерзкий налет на германскую авиабазу, а потом принял неравный бой с двенадцатью немецкими машинами, но сумели отбиться и вернуться обратно. Отечественная и европейская пресса аплодировала русским летчикам и конструктору гидросамолета.

Пионер советской истребительной авиации

После 1917 года Григорович, в отличие от Сикорского, страну не покинул. Правда, переключился на сухопутную авиацию. Уже в 1923-м Дмитрий Павлович представил в Москве опытную модель первого советского истребителя И-1 («Истребитель-первый). Спустя год Григорович «выкатил» усовершенствованную модель И-2 – и она ушла в массовое производство.

В дальнейшем из разработанных Дмитрием Павловичем образцов на конвейер ушли истребители И-Z и ИП-1. В последние годы жизни он работал совместно с другим авиаконструктором Николаем Поликарповым. Их «дуэт» создал, в частности, истребитель И-5, активно применявшийся на первом этапе Великой Отечественной войны.

Скончался Дмитрий Григорович в 1938 году от болезни. И до конца жизни работал в конструкторских бюро, преподавал, занимал профессорскую должность в МАИ.