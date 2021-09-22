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Армия

«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»

Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider

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Корпорация Northrop Grumman начала сборку пяти стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider, которого американские медиа называют основной угрозой для российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и С-500. «Газета.Ru» разбиралась, зачем США нужен бомбардировщик нового поколения и действительно ли он так опасен для российских ЗРК.

«В то время как я произношу свою речь, идет сборка пяти самолетов B-21, которые будут использованы для испытаний на предприятии в Палмдейле, штат Калифорния», – приводит портал Defense News слова министра ВВС США Фрэнка Кендалла, выступившего на конференции Ассоциации в поддержку американских ВВС.

Журнал Popular Mechanics назвал B-21 «убийцей российских ЗРК С-400», а издание The National Interest сообщало, что самолет будет «неуязвим для российских систем С-500». В-21 сможет нести на борту обычное и ядерное вооружение. Он может быть оснащен боеприпасами Joint Directed Attack Munition и ракетами AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile, а также ядерными бомбами B83 и B61-12.

Пентагон подписал контракт с Northrop Grumman на разработку бомбардировщиков В-21 в 2015 году. Предполагается, что Минобороны закупит 100 таких машин. В военном ведомстве США рассчитывают, что на вооружение Raider будет принят в середине 2020-х годов.

Первый полет бомбардировщика В-21 был запланирован на декабрь 2021 года, но его перенесли на середину 2022 года. Технические характеристики самолета в официальных источниках до сих пор не раскрываются.

За время создания бомбардировщика ВВС США опубликовали три его официальных изображения, последнее – в июле этого года. Самолет запечатлен на фоне базы «Эдвардс», где пройдут его первые летные испытания.

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U.S. Air Force

«В-21 должен прийти на смену B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Предполагается, что количество В-21 будет значительно больше и эти бомбардировщики будут основными, которые способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, – рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков. – При этом по своим характеристикам В-21 будет менее заметным, чем В-2, и более дальним по полетам, но схема аэродинамическая в нем будет прежней – летающее крыло. Программа по его созданию идет давно, сроки сдвинулись, но американцы не теряют надежду, что бомбардировщик у них получится».

Генерал-майор ВВС в отставке, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения при Минобороны Владимир Попов считает, что парк дальней стратегической авиации США устаревает и это требует активизации работы – отсюда потребность в новых бомбардировщиках.

«Те же В-52 могут использоваться уже очень ограниченно именно из-за их возраста, они в строю с 1955 года», – указал Попов.

Особые способности B-21 Raider уничтожать российские ЗРК вызвали у опрошенных «Газетой.Ru» экспертов скептическую оценку.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, любые зенитные ракетные комплексы могут быть уничтожены с воздуха «чем угодно».

«Уничтожать комплекс С-400 или С-500 бомбардировщик В-21 тоже может. Но это зависит от тактической ситуации. Уничтожить эти комплексы может какой угодно штурмовик, если система не включена или проход есть. Нужно уметь грамотно эксплуатировать технику. К примеру, по причине неграмотной эксплуатации пострадал армянский С-300 во время войны в Карабахе», – сказал эксперт.

Алексей Леонков, в свою очередь, считает заявления о новых возможностях, которыми обладает В-21 в противостоянии с российскими ЗРК, ничем не подтвержденными.

«Заявления о том, что В-21 будет влегкую справляться с нашими комплексами С-400 и С-500, безосновательные. По отдельности наши системы ПВО не работают, они всегда действуют в комплексе с другими средствами, основная задача которых – прикрытие комплексов дальнего действия. И вот тут справится будет сложно», – рассуждает Леонков.

Американцы просчитывали боевые операции с участием ВВС, в которых ключевую роль должны были играть бомбардировщики В-21. Оказалось, что самостоятельно без поддержки других родов и видов войск бомбардировщик свою задачу выполнить не может, отметил эксперт.

«То есть, должны быть различные ракетные тактические комплексы, ударные комплексы типа «Томагавк», чтобы взломать воздушную оборону, обеспечить им проход. Сам по себе бомбардировщик эту задачу не выполнит. При этом подавление комплексов ПВО — второстепенная задача для В-21. Главная – уничтожение наиболее важных объектов военной и гражданской инфраструктуры», – объяснил Леонков.

Генерал-майор Владимир Попов согласился, что до публикации хотя бы примерных технических характеристик самолета говорить о его уникальности и особенности преждевременно.

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