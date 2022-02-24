Дуров отреагировал на сбои в Telegram

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что сервис испытывает сильнейшие нагрузки в Европе.

«В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — отреагировал он.

По словам бизнесмена, европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой «из-за сегодняшних событий».

«Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», — добавил Дуров.

Ранее пользователи Telegram сообщали о периодических сбоях в работе мессенджера. О проблемах стали сообщать вскоре после начала специальной военной операции России, о которой в телеобращении объявил президент страны Владимир Путин.