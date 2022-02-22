Пользователи Google Maps ужаснулись, обнаружив ребенка в мусорной урне

TikTok-блогер обнаружил в Швейцарии в «Картах Google» ребенка, чья голова торчит из мусорной урны. Видео и координаты парка он опубликовал в своем аккаунте @thegoogleearthguy.

Контент креатора построен на том, что он принимает челленджи от других пользователей и пытается найти загаданные места на карте. Так, ему поступил запрос найти ребенка в мусорной урне.

Ему удалось справиться с челленджем — блогер нашел ребенка в урне в парке де Валенси швейцарского города Лозанна.

«У меня так много вопросов о том, как он туда попал», — подписал ролик @thegoogleearthguy.

Как оказалось, снимок в парке был сделан еще в 2010 году, но только сейчас о нем стало известно широкой публике.

Пользователи нередко обнаруживают в «Картах Google» необычные снимки, среди которых надпись «Ленину 100 лет» выполненной из деревьев в Курганской области и человек в багажнике автомобиля.

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