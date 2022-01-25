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Названа причина сбоя сайтов по всему миру

Verisign: глобальный сбой Facebook чуть не обрушил сайты во всем мире

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Facebook.com

Глобальный сбой сервисов компании Facebook привел к тому, что чуть не обрушил сайты во всем мире. К такому выводу пришли специалисты компании Verisign, которая является администратором доменных зон .com и .net.

По словам экспертов, вечером 4 октября 2021 года во время падения соцсети Facebook, фотосервиса Instagram и мессенджера WhatsApp число запросов к ним выросло более чем в 100 раз — с 7 тыс. до 900 тыс. запросов в секунду.

Исследование показало, что в результате исчезновения IP-адресов серверов Facebook из-за сбоя рекордно выросла нагрузка и на все остальные ресурсы. Из-за невозможности доступа к сервисам через пропавшие из баз DNS-сервера браузеры миллиардов пользователей стали генерировать запросы к DNS-серверам, находящимся выше по иерархии.

Таким образом трафик наиболее популярных из них, входящих в инфраструктуру Google и Cloudflare, вырос в 7 тыс. и в 2 тыс. раз соответственно. Специалисты отметили, что перезапуска систем не потребовалось, однако такой уровень нагрузки был способен обрушить доменные зоны .com и .net, на которых находятся сайты по всему миру.

Ранее в популярном браузере Mozilla Firefox была обнаружена ошибка, из-за которой у многих пользователей программа внезапно перестала работать.

Масштабный сбой произошел вечером 4 октября. На протяжении почти семи часов Facebook, Whatsapp, Instagram и другие проекты компании Марка Цукерберга были недоступны во многих уголках мира. В Facebook заверили, что данные пользователей не пострадали, а произошедшее — не результат хакерской атаки.

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