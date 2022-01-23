Россиянам объяснили, как часто нужно менять SIM-карту

Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, что SIM-карты могут выходить из строя из-за физического износа и объяснил, как часто их следует менять. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Он отметил, что ячейки памяти SIM-карты могут изнашиваться физически, это грозит потерей данных и снижением качества мобильной связи.

По мере того, как в память SIM-карты загружается новая информация, а старая удаляется, этот элемент телефона изнашивается. В среднем это происходит за 10-15 лет. Но иногда владельцы устройств вынуждены обращаться за новыми SIM-картами значительно раньше, объяснил Лысенко.

«Причин, по которым клиенты (телекоммуникационных компаний, – ред.) меняют SIM-карты, очень много. Основная причина у пользователей – это отсутствие связи. Еще бывают случаи, когда невозможно зарегистрировать SIM-карту в сети несмотря на то, что все внутренние настройки смартфона выставлены правильно. В таких случаях тоже меняют SIM-карту», — рассказал эксперт.

По его словам, следует менять SIM-карту каждые четыре-пять лет, чтобы избежать таких ситуаций.

Ранее старший специалист по тестированию информационных продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что пользователю следует записать IMEI и серийный номер своего телефона, так как эта информация поможет в случае кражи устройства.