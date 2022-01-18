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Россияне столкнулись с волной краж денег «сотрудниками» DHL и Microsoft

CheckPoint: каждый десятый мошенник обманывает россиян под видом WhatsApp

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Depositphotos

По данным ИБ-компании Check Point Research, в четвертом квартале 2021 года в 23% случаев фишинговых атак злоумышленники использовали бренд DHL, сообщает 3dnews. В списке «популярных» среди мошенников брендов фигурируют и другие IT-гиганты.

Microsoft, ранее занимавшая первое место, уступила его DHL и спустилась на второе — киберпреступники представлялись от лица компании в 20% случаев. На третьем месте расположился мессенджер WhatsApp (11%). В списке популярных среди преступников компаний для фишинговых атак также значатся Google (10%), LinkedIn (8%), Amazon (4%), FedEX (3%), Roblox (3%), PayPal (2%) и Apple (2%).

Отмечается, что преступники продолжают уделять особое внимание социальным сетям, стремясь охватить аудиторию WhatsApp, Facebook и LinkedIn.

В период с октября по декабрь прошлого года мошенники чаще представлялись от лица известных брендов — по сравнению с третьим кварталом 2021 года этот показатель вырос на 9%. Эксперты компании считают, что рост мошенничества от лица лжепредставителей крупных компаний объясняется стремлением злоумышленников заработать на растущем числе онлайн-покупателей в праздничный период.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Госдуме предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Госуслуг».

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