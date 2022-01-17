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Очередное обновление сломало популярную модель смартфона Xiaomi

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Depositphotos

Владельцы смартфонов серии Redmi K20 жалуются на отсутствие поддержки со стороны производителя, сообщает портал Gizchina. Последнее обновление до Android 11 стало причиной множества ошибок, после чего компания вовсе заявила о прекращении цикла обновлений для смартфонов серии K20.

Пользователи недовольны таким отношением со стороны Xiaomi, считая, что оставлять пользователей с «кривой» прошивкой несправедливо. На данный момент владельцы Redmi K20 направили компании более сотни отчетов об ошибках.

Последний комментарий модератора форума Xiaomi подтверждает окончание цикла обновления для этих смартфонов. С момента последнего обновления Redmi K20 прошло шесть месяцев. Сообщается, что эти выявленные ошибки встречаются и на глобальных версиях смартфонов — Mi 9T и Mi 9T Pro.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi выпустит игровые смартфоны Black Shark 5 под кодовыми названиями «Катюша» и «Патриот».

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