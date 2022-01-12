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В Windows 11 обнаружили необычную функцию

В новой операционной системе Windows 11 нашли возможность использования дискет

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Microsoft

В новой операционной системе Microsoft Windows 11 обнаружили возможность работать с дискетами, устаревшими носителями информации, которые практически не используются в настоящее время. О необычной функции сообщает Windows Latest.

По данным издания, возможность нашли при изучении меню «Диспетчера задач». В Windows 11, как и в ранних версиях ОС, можно вручную прописать путь для обновления или загрузки драйверов. Путь к диску А по умолчанию является обозначением дисковода для чтения гибких магнитных дисков.

В Windows 11 система предлагает обратиться к диску C, которым обычно обозначают системный накопитель внутри компьютера, однако возможность прописать путь к диску А также сохранена.

Функция не раскрывалась в официальных публикациях Microsoft. Журналисты проверили лично, что операционная система нового поколения действительно распознает дискеты.

Дискета представляет собой гибкий пластиковый диск в тонком пластиковом корпусе в форме квадрата. Диск вместе с корпусом вставлялся в специальный слот для чтения компьютером. Данный вид носителя был популярен до начала 2000-х годов. Ему на смену пришли CD-диски и флеш-накопители.

Ранее журналист рассказал, что необходимо сделать для возвращения с операционной системы Windows 11 на Windows 10. По его словам, есть два способа вернуться на предыдущую версию ОС от Microsoft.

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