NYT: Россия проводит новые хакерские атаки против компаний США

Представители американской компании Microsoft и эксперты по кибербезопасности заявили, что Россия начала новую кампанию по проникновению в тысячи правительственных, корпоративных и аналитических компьютерных сетей США. Об этом сообщает The New York Times.

В правительстве США подтвердили, что операции, по предварительным данным, были проведены российской спецслужбой, причастной к взлому сети Национального комитета Демократической партии во время выборов 2016 года.

По данным Microsoft, процент успешных взломов невелик. При этом компания не предоставила достаточно информации для оценки масштаба взлома.

Также корпорация уведомила более 600 организаций о том, что в их системы пытались проникнуть не менее 23 000 раз.

Ранее Россия и США разработали проект резолюции Генассамблеи ООН по кибербезопасности, в которой выступили против использования информационно-коммуникационных технологий в преступных или террористических целях.