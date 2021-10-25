Роскомнадзор не планирует замедлять YouTube

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство не планирует применять замедление трафика YouTube в России. Его слова приводит ТАСС.

Замглавы ведомства пояснил, что в настоящее время регулятор рассматривает санкции за нарушение законодательства в виде штрафов.

«У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно», — сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на встрече с руководством Google сообщил, что по состоянию на начало октября Google не удалила 2650 материалов с запрещенной информацией, из них 2,5 тыс. материалов приходится на видеосервис YouTube, принадлежащий компании.

До этого Роскомнадзор проинформировал о более 24 тыс. требований, направленных Google, удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент.