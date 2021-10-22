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Хакеры из спецслужб США взломали сервера группировки REvil

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Depositphotos

Специалисты, работающие на спецслужбы Соединенных Штатов, взломали сервера хакерской группировки REvil, заставив ее свернуть деятельность в сети, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов в кибербезопасности.

«Банда REvil возобновила свою работу с помощью бэкапов, полагая, что они остались неуязвимыми. По иронии судьбы любимая тактика хакеров, которая заключается во взломе бэкапов, сейчас обернулась против них», — рассказал один из руководителей компании Group-IB Олег Скулкин.

Другой источник уточняет, что в атаке на группировку REvil принимали участие специалисты из других стран, союзных Соединенным Штатам.

Ранее власти США отреагировали на исчезновение группировки «русских хакеров».

Утром 14 июля сайты киберпреступной организации REvil, которую на Западе связывают с Россией и Кремлем, перестали отображаться онлайн. «Газета.Ru» опросила экспертов, чтобы выяснить, с чем связан подобный уход с радаров и как на него повлияла встреча президента России Владимира Путина и Байдена.

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