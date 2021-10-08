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Маск заявил о желании создать сверхзвуковой электросамолет с вертикальным взлетом

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SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что хочет создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой. В своем аккаунте Twitter он написал, что, несмотря на желание, он считает, что сейчас у него не хватит времени на решение этой задачи.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется», - так Маск ответил на вопрос одного из подписчиков о том, чем основатель Space X хочет заняться далее.

Ранее Маск расстался со своей возлюбленной певицей Граймс. После этого она представила в Instagram песню «Love». По словам самой артистки, трек посвящен реакции общественности и СМИ на ее расставание с миллиардером.

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