Ресурсы онлайн-голосования работают стабильно, несмотря на хакерские атаки, сообщил главный архитектор дистанционного электронного голосования (ДЭГ) компании «Ростелеком» Юрий Сатиров. Его слова приводит ТАСС.

«Есть зафиксированные факты атак, но в целом система функционирует в стабильном режиме, атаки успешно отбиваются», — заявил Сатиров.

По его словам, на данный момент атаки не оказали влияния на процесс волеизъявления российских граждан.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в электронном голосовании из своей резиденции в Ново-Огарево.