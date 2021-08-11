Роскомнадзор добился удаления хештегов «синего кита» из TikTok

Роскомнадзор добился удаления из TikTok хештегов по тематике «синего кита», пропагандирующего суицид среди подростков. Об этом говорится в письме регулятора в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, передает газета «Известия».

Представитель социальной сети подтвердил блокировку хештегов.

Кроме того, Роспотребнадзор заблокировал приведенные в обращении ассоциации ссылки на запрещенный контент, связанный с тематикой суицида. При этом регулятор напомнил, что главную роль в мониторинге и удалении противоправных материалов должны сыграть сами соцсети, в соответствии с принятым в конце 2020 года законом в России.

В письме также сказано, что регулятор ожидает вступления в силу подзаконных актов, по которым в дальнейшем будет создан реестр социальных сетей. Все эти изменения в российском законодательстве должны привести к кратному уменьшению противоправного контента в соцсетях, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что TikTok назвали лидером по распространению контента о суициде. Отмечалось, что эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров провели исследование и обнаружили в TikTok около 1,7 тыс. видеозаписей, которые каким-либо образом относятся к тематике «синего кита», пропагандирующего суицид среди подростков.