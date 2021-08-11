Хакеры сумели вывести с блокчейн-платформы более $600 млн

Хакеры взломали транснациональную блокчейн-платформу Poly Network. Об этом компания сообщила в Twitter.

«С сожалением сообщаем, что Poly Network была взломана», — говорится в сообщении.

Компания разместила адреса хакеров, призывая занести в черный список поступающие с них токены, а хакеров — вернуть активы.

По оценке Forbes, злоумышленники вывели с платформы порядка $604 млн в криптовалютах, что делает эту атаку крупнейшим взломом в этой сфере.

Ранее хакерская группировка ZeroX украла 1 ТБ конфиденциальных данных, принадлежащих крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco. Данные были выставлены на продажу в даркнете. За эксклюзивное получение данных с их полным удалением на накопителях злоумышленники запрашивали $50 млн.

В Saudi Aramco заявили, что инцидент не повлиял на их деятельность, и связали взлом с работой сторонних подрядчиков. При этом в 2012 году в результате серьезной утечки данных в системе компании было уничтожено более 30 тыс. жестких дисков на компьютерах. Взлом предположительно был совершен с помощью вируса Shamoon, был связан с Ираном и являлся частью кибервойны между двумя странами.