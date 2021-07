В WhatsApp появится новая функция

Глава WhatsApp Уилли Кэткарт рассказал о запуске бета-версии приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Теперь вы можете пользоваться им на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон не активен и не подключен к интернету», — говорится в сообщении.

По словам Кэткарта, до этого пользоваться WhatsApp одновременно можно было только на одном устройстве, а работа десктоп-версии и веб-интерфейса работала по принципу отзеркаливания смартфона — то есть было необходимо держать гаджет включенным и с доступом к интернету.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится функция самоудаляющихся после просмотра снимков.

Very excited to be launching a beta of our new multi-device capability for @WhatsApp. Now you can use our desktop or web experiences even when your phone isn't active and connected to the internet. All secured with end-to-end encryption.



Learn more: https://t.co/AnFu4Qh6Hd