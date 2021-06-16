Байден предложил Путину защитить 16 организаций инфраструктуры от кибератак

Президент США Джо Байден заявил, что передал российскому коллеге Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в Вашингтоне считают неприемлемыми. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома отметил, что он и российский лидер достаточно долго обсуждали вопросы киберпространства и кибербезопасности.

«Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры», — сказал Байден.

Он уточнил, что в список попали ведомства и предприятия, которые работают в различных отраслях — от систем водоснабжения до энергетики.

Байден также подчеркнул, что вопрос кибератак касается взаимных интересов Соединенных Штатов и России.

Он добавил, что не говорил с Путиным о каком-либо военном ответе США на кибератаки.

Ранее Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.